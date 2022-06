Sangiovanni festeggia un nuovo traguardo, i fan si scatenano: “Fieri di te”

Un nuovo traguardo raggiunto da Sangiovanni: il giovane artista festeggia e i fan esultano. Ecco di cosa si tratta

In attesa di dare inizio al tour estivo che lo porterà in giro per l’Italia, Sangiovanni celebra il raggiungimento di un nuovo traguardo. Per il giovane arriva un riconoscimento particolarmente importante che si aggiunge ai numerosi premi ricevuti nel suo primo anno di carriera.

Se la scorsa estate la sua “Malibù” fu incoronata hit della stagione, l’ex allievo di Amici non ha deluso le aspettative neanche quest’anno regalando al pubblico ben due brani attualmente in circolazione. Uno di questi è “Scossa“, tratto dalla colonna sonora della terza e ultima stagione della serie Netflix “Summertime“. Il secondo rappresenta il suo debutto sul mercato discografico spagnolo e il tentativo di emergere tra i tormentoni dell’estate 2022.

Sangiovanni, arriva il riconoscimento più atteso: con “Farfalle” festeggia il nuovo traguardo

In collaborazione con l’artista spagnola Aitanax lo scorso 3 giugno è uscito su tutte le piattaforme digitali il singolo “mariposas“, la versione spagnola del brano di Sangiovanni “Farfalle“. Un’occasione per il giovane di provare a rivolgersi a un pubblico estero e per scatenare l’entusiasmo dei fan italiani con un progetto inedito.

Mentre con “mariposas” l’artista cerca di farsi largo tra la schiera di potenziali tormentoni in circolazione, è proprio con la versione originale che ottiene un nuovo importante riconoscimento. “Farfalle“, il brano con il quale ha debuttato sul palco del Festival di Sanremo, ha ottenuto il terzo disco di platino come annunciato da FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana).

Sangiovanni ha condiviso la notizia con i milioni di fan, celebrando l’ennesimo traguardo raggiunto in poco più di un anno dall’inizio della sua carriera artistica. Il brano è contenuto in “Cadere Volare“, l’album uscito lo scorso aprile, che ha rappresentato il primo grande progetto discografico del giovane dopo l’omonimo EP di debutto.

Il prossimo 7 luglio prenderà invece il via il tour estivo che lo vedrà impegnato fino a settembre nelle principali città italiane. Ultimi giorni di relax per l’artista che si è preso del tempo per celebrare il compleanno della fidanzata, la ballerina Giulia Stabile, pubblicando sui social gli auguri alla compagna per la gioia dei loro numerosi fan.