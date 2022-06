Avete visto dove sta trascorrendo le vacanze Cecilia Rodriguez? In un luogo paradisiaco che fa da cornice alla sua bellezza

Fascino e sensualità non mancano mai, Cecilia Rodriguez ancora una volta è riuscita a conquistare tutti con la sua bellezza e sui social è una tra le più seguite.

Accattivante e seducente, la modella argentina sa come attirare l’attenzione dei fan e non perde occasione di farlo. Così anche in vacanza sfoggia alcuni outfit strepitosi e le sue foto diventano virali. Avete visto dove sta trascorrendo qualche giorno di relax e tranquillità?

Cecilia Rodriguez, pronta a conquistare il Sud: un incanto – FOTO

Seguita da più di quattro milioni e mezzo di follower, Cecilia Rodriguez ha condiviso con loro alcuni momenti della sua vacanza al Sud. La modella argentina, infatti, si sta rilassando a Ostuni, in Puglia.

Ha pubblicato degli scatti mozzafiato dove la sua bellezza si fonde alla meraviglia del posto e tutto appare un incanto. Nella prima foto la showgirl si mostra davanti ad uno specchio intenta a farsi un selfie.

Indossa un vestito nero e un cappello che le copre la testa dal sole, ha una borsa marrone che fa da contrasto all’abitino ed è pronta per uscire alla scoperta del Salento.

“Bellissima e simpatica” ha scritto qualcuno sotto al post che ha già fatto il giro del web e poi ancora “Il posto è incantevole ma tu di più”, qualcun altro ha aggiunto: “Meravigliosa in un luogo strepitoso”.

A quanto pare la Rodriguez sta trascorrendo le vacanze insieme ad un gruppo di amiche ed avrebbe lasciato il fidanzato a Milano. I due sono molto affiatati, ma non rinunciano ad avere i propri spazi.

Tra uno shooting fotografico e una campagna pubblicitaria, quale sarà la loro prossima meta per l’estate? I fan non vedono l’ora di scoprirlo, intanto si godono la bellezza della modella e il panorama salentino che lascia tutti a bocca aperta: una combo perfetta.