“Ammazza” Federica Pellegrini, slip bianchi e reggiseno in pizzo..poi mostra la parte più bella – FOTO

Federica Pellegrini si è mostrata incredibile sui social: indosso slip e reggiseno, in pizzo bianco, è una visione afrodisiaca. I fan sono nel delirio.

Bellezza a non finire. Federica Pellegrini torna a far sognare con il suo fisico incredibile e i suoi lineamenti ipnotici. 33enne di Mirano, ha condiviso una serie di scatti incredibile sulla sua pagina Instagram da ben 1,6 milioni di follower.

Conosciuta per la sua carriera da nuotatrice, nel tempo si è affermata anche nel panorama dello spettacolo conquistando tutti con la sua bellezza ipnotica, il suo talento e la sua verve unica.

Nel tempo inoltre ha catalizzato i riflettori per la sua vita sentimentale: tra due mesi in programma le nozze con Matteo Giunta, suo ex allenatore, con cui dirà il fatidico sì nella splendida cornice di Venezia.

Mentre parte il conto alla rovescia all’importante giorno, la campionessa – prima si è dedicata all’addio al nubilato – si sta godendo l’estate dedicandosi al meritato riposo, mostrandosi divina in innumerevoli scatti suoi social. L’ultimo ha fatto sognare tutti.

Federica Pellegrini in slip e reggiseno: visione travolgente

