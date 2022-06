Elisabetta Gregoraci, la foto in bikini lascia intravedere le sue forme esplosive: il bikini non riesce in alcun modo a contenerle

Le vacanze estive sono ufficialmente iniziate ed Elisabetta Gregoraci, come di consueto, si rilassa nello splendido mare della Costa Azzurra. L’ex moglie di Flavio Briatore, amante del sole e della bella stagione, non mancherà di costellare il feed Instagram dei suoi seguaci con immagini letteralmente da bollino rosso.

La showgirl, ormai da qualche anno, è rigorosamente single e alla ricerca del compagno che possa fare al caso suo. Come svelato dall’ex gieffina in più di un’occasione, in realtà, gli uomini tenderebbero a scappare di fronte a lei, non solo per via della sua notorietà ma anche a causa di quella dell’imprenditore suo ex marito.

Scorrendo tra i commenti che compaiono puntualmente sotto i suoi post, moltissimi followers sembrano proporsi con costanza ad Elisabetta ed esaltarne senza alcun freno la sensualità incomparabile. Proprio in relazione all’ultima compilation condivisa dalla Gregoraci, gli apprezzamenti non sono stati da meno.

“Qualcosa di meraviglioso”, Elisabetta Gregoraci e la FOTO esplosiva: il bikini non contiene quasi nulla!

