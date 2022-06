Finale Isola dei Famosi 2022: l’ultimo desiderio dei naufraghi

Ormai affamatissimi i sei naufraghi finalisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sognano ad occhi aperti di poter mangiare i piatti che più sono loro mancati in questi mesi. Prima dell’ultima puntata hanno, infatti, espresso un desiderio. Vediamo quale.

La sedicesima edizione dell’Isola dei Famosi sta per concludersi e a disputarsi la vittoria saranno gli ultimi sei naufraghi rimasti: Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Maria Laura De Vitis, Mercedesz Henger, Nick Luciani e Luca Daffré

Questa sera su canale cinque, infatti, verrà decretato il vincitore, ma nelle ultime ore i superstiti hanno provato, più o meno velatamente, ad avanzare una richiesta allo spirito dell’isola.

Soprattutto le tre donne rimaste hanno più palesemente chiesto di poter mangiare qualcosa di buono; tra pizza con le patatine, spaghetti e polpette hanno iniziato a sognare in grande, tanto che la Henger ha commentato “Io credo nello spirito dell’Isola e nella sua benevolenza”.

Questa è stata sicuramente l’edizione più tortuosa mai vista in assoluto, ad iniziare dal fatto che è stata composta da ben 25 puntate, andate in onda per un periodo complessivo di circa tre mesi. Forse l’Isola dei Famosi 2022 si aggiudica anche un altro record: l’anno con più naufraghi passati per l’infermeria. Uno degli ultimi avvenimenti ha visto infatti l’abbandono ad un passo dalla finale di Edoardo Tavassi per problemi al ginocchio.

Ma la particolarità starebbe anche nel fatto che dei sei finalisti solo due sarebbero arrivati in Honduras dal giorno zero, gli altri quattro, invece, sono entrati in corsa. Non per questo il loro percorso, però, è stato meno faticoso. Certo è che dopo l’abbandono del reality del fratello di Guendalina Tavassi, Nicholas Vaporidis e Carmen di Pietro hanno ottime possibilità di vincere i 100 mila euro in palio come montepremi. Di questi, però, una parte verrà devoluta in beneficienza.

Resta il fatto che stasera scopriremo tutto: sia se l’ultimo desiderio dei naufraghi, (l’agognata pizza con le patatine) verrà effettivamente esaudito dallo spirito dell’isola, sia, f chi sarà a vincere il programma e a trionfare sugli altri compagni. Non rimane che seguire la puntata.