Vanessa Incontrada ha lasciato senza fiato mostrandosi con indosso una camicetta da urlo: bianca, a colpire la maxi apertura sul davanti.

Fascino senza fine. Più passano gli anni, più Vanessa Incontrada è amata per il suo carisma e la sua bellezza messi in risalto nei tanti scatti condivisi sulla sua seguitissima pagina Instagram, da ben 2,5 milioni di follower.

Tra i suoi successi sugli schermi, tra film e format, l’attrice e conduttrice spagnola negli ultimi mesi è finita nel mirino in merito alla sua forma fisica.

Una foto di un paparazzo che la ritrae in costume ha fatto scalpore, tanto da essere considerata al limite del body shaming: ma Vanessa non si è troppo curata di queste voci continuando a postare scatti suoi social in cui si mostra bellissima.

Vanessa Incontrada, mise travolgente

