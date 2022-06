L’ex fidanzata di LDA ha presenziato al Pizza Village, dove Luca ha avuto modo di esibirsi: beccata in lacrime, ha deciso di spiegare sui social il motivo

Luca D’Alessio, in arte LDA, ha esordito lo scorso settembre nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo ha realizzato un vero e proprio sogno, contando da solo sulle sue forze e senza l’aiuto di nessuno. Ora sta vivendo quello che ha conquistato duramente in questi anni e, solo pochi giorni fa, si è esibito tra i grandi artisti presenti al Pizza Village.

Luca sta vivendo un vero e proprio sogno ad occhi aperti, circondato dall’amore di tantissimi fans che ha conquistato giorno dopo giorno e della sua famiglia che, con orgoglio, non lo lascia mai da solo in questa magnifica esperienza. In occasione dell’ultimo “evento”, a presenziare, però, non è stata proprio la sua famiglia. Bensì la sua ex fidanzata.

LDA: l’ex fidanzata piange al suo concerto, poi spiega il motivo sui social

Emanuela è stata molto importante per Luca, i due hanno condiviso un po’ di tempo insieme e pensavano che il loro amore potesse davvero durare per tutta la vita. Purtroppo così non è stato, ma in ogni caso il bene che hanno vissuto non è mai scemato nel corso del tempo.

L’ex fidanzata di Luca, infatti, ha deciso di recarsi all’evento di Luca a Napoli per ascoltarlo live e sostenerlo in questa serata così tanto magica. Nel corso del live, è stata beccata in lacrime da un po’ di persone lì presenti che l’hanno riconosciuta. Il video ha fatto il giro del web con la didascalia seguente: “Mi sa che l’ex fidanzata di Luca non l’ha ancora superata“.

La risposta di Emanuela non è tardata ad arrivare. La ragazza ha spiegato che l’ha superata eccome, semplicemente era molto felice di vedere tutte quelle persone lì per lui, a cantare le sue canzoni e ad urlare il suo nome.