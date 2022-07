Alessia Marcuzzi, la foto con il pancione toglie il fiato a migliaia di fan: una vera e propria esplosione di felicità!

Per l’ormai ex volto di Canale Cinque sono in ballo nuovi, entusiasmanti progetti lavorativi. Alessia Marcuzzi, che per molti anni è stata al timone delle trasmissioni più famose di Mediaset, ha infatti annunciato di avere in serbo delle novità a dir poco clamorose.

Dopo aver guidato magistralmente format del calibro del “Grande Fratello”, “L’Isola dei Famosi” e “Temptation Island”, per la nativa di Roma è giunto il momento di tornare in Rai. A partire dalla prossima stagione televisiva, la Marcuzzi condurrà infatti “Boomerissima”, in onda su Rai 2.

Alessia, che sembra davvero entusiasta di questo nuovo progetto che la vede protagonista, non manca di condividere la propria gioia con i suoi fan dei social. La foto pubblicata solamente qualche giorno fa, a questo proposito, è arrivata come un vero e proprio fulmine a ciel sereno. La Marcuzzi, che si è mostrata con il pancione, ha mozzato il fiato davvero a tutti.

Alessia Marcuzzi, dopo tanti anni di nuovo con il pancione! La FOTO è un’esplosione di felicità

Vederla con il pancione è stato un vero e proprio colpo al cuore agli occhi dei suoi milioni di followers. In questo periodo in cui i cambiamenti sono ormai una costante per quel che concerne la sfera lavorativa, da un punto di vista strettamente privato la Marcuzzi, come la foto in questione ha abbondantemente dimostrato, sembra volersi saldamente ancorare ai propri affetti.

“Aprile 2001. Aspettavo Tommaso, mancavano pochissimi giorni ed ero davvero boomerissima” ha spiegato la conduttrice nella didascalia dello scatto, che ha suscitato una quantità esorbitante di reazioni.

Tra coloro che si sono emozionati insieme ad Alessia nel rivederla con il pancione dopo tanti anni, ed altri che ne hanno elogiato la bellezza indiscussa, lo scatto della Marcuzzi ha davvero fatto furore. All’epoca, la presentatrice era in attesa del primo figlio Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.

Attualmente, la conduttrice è felicemente sposata con il produttore Paolo Calabresi Marconi, con il quale le cose starebbero andando a gonfie vele. Nella vita della Marcuzzi, a quanto sembra, tutto starebbe procedendo secondo i piani.