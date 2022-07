Elisabetta, il testamento della Regina: ecco a chi finirà il patrimonio reale

Una grigia sorpresa nel testamento della Regina Elisabetta scuote la quotidianità della Royal Family. La clausola era del tutto inattesa.

Agli emozionati e al contempo assai sfarzosi festeggiamenti per il Giubileo di Platino della Regina Elisabetta si sta accompagnando in queste ore la decisione della reale di voler correre velocemente al risparmio. Le intenzioni di Elisabetta II sono quelle di ridurre, quanto il più possibile, gli sprechi a corte a partire dagli ultimi mesi del 2022. Nel frattempo una clausola, del tutto inaspettata, fa la sua comparsa nel testamento.

L’ufficiale inaugurazione del settantesimo anno di regno, con tanto di bandierine, maschere che ritraggono i lineamenti della Queen, ed entusiasmo da vendere nell’animo dei suoi sudditi, è stato poi altrettanto animatamente accompagnato da una tetra sorpresa per alcuni dei membri della Royal Family.

Elisabetta, il testamento della Regina e la clausola a sorpresa: la reazione della Royal Family

Già la precedente visita del duca e della duchessa di Sussex, Meghan Markle e Harry, si dimostrò nel mese scorso assai più celere del previsto. Approdati in UK per i festeggiamenti della Regina, in via del tutto occasionale, la coppia si è presto rifugiata nello storico cottage un tempo romanticamente condiviso, rinunciando poial banchetto finale con il restante dei membri della famiglia e scegliendo infine di ripartire in fretta alla volta della California.

Che fosse il primo indizio della un’inattesa decisione intrapresa dalla sovrana in queste ore? Una cosa resta certa. Mentre il duca di Cambridge, William, resta ormai fermamente il secondo successore, per anzianità, gli equilibri di corte potrebbero essere destinati in pari merito ad essere stravolti. E, in particolar modo, nel corso delle prossime settimane.

Il motivo? Lo avrebbe fatto alludere inconsapevolmente la Regina durante un’ultima visita. Tenutasi a palazzo lo scorso 29 giugno. Quando i resoconti dell’incontro con parti terzi, provenienti dalla Scozia, avrebbe poi testimoniato un cambiamento nel testamento ufficiale della sovrana.

Le condizioni di salute della Regina non sembrerebbero delle migliori, nonostante il suo elegante, delicato e sempre originale abito a fiori. Il dettaglio, apparso da una stretta di mano immortalata durante le ore di compagnia con la sua ospite, il Primo Ministro scozzese, illustra come sia presente “un sospetto livido” sulla mano della sovrana.

Stando al parere dei medici, intervenuti con preoccupazione e di risposta alle prime segnalazioni apparse sui principali quotidiani del Regno Unito, si tratterebbe di un indizio che riporta ad una circolazione sanguigna non ottimale. E per tal ragione si sarebbe invitata la sovrana a prediligere il riposo, rinunciando ad alcuni eventi mondani della corrente stagione.