Il super finalista e secondo classificato dell’Isola dei Famosi 2022, Luca Daffrè, ammette di aver avuto una frequentazione con una ex concorrente dello scorso Grande Fratello.

In una intervista rilasciata a Fanpage, il giovane modello ha parlato della sua ultima esperienza televisiva, del flirt con una indiscussa protagonista del GF VIP 6 e del significato del cervo tatuato sul petto del 26enne trentino.

Ormai divenuto emblematico, di questo tatuaggio non si è mai capito il vero significato. Sappiamo solo aver fatto impallidire la mamma quando Luca è tornato a casa dopo averlo fatto. Il tattoo è ben visibile e non passa di certo inosservato, essendo stati realizzati oltre al soggetto principale, anche molti dettagli e ornamenti.

Il ragazzo ha svelato che non c’è un significato specifico, ma che per lui era il simbolo dello star bene da soli. E nell’intervista afferma “Un significato particolare non c’è, l’avevo fatto come simbolo della solitudine, del saper stare da soli. Battute a parte su corna, è un animale solitario che sa stare bene da solo. Ovviamente un po’ me ne sono pentito, ma ormai è il mio riconoscimento.”

Ma chi sarà l’ex inquilina della casa più famosa d’Italia con cui Daffrè ha avuto a che fare? Si tratterebbe della bella Sophie Codegoni. “Ci siamo visti e sentiti per qualche settimana ma una cosa molto leggera, siamo rimasti in buoni rapporti. C’è stato un avvicinamento ma è stata una cosa molto blanda.” Ha svelato Luca.

Per riguarda la sua esperienza sull’isola, il modello ha così così commentato “Sono ancora un po’ scombussolato. Ho sempre fatto sport e all’inizio del mio perHo sempre fatto sport e all’inizio del mio percorso nel programma ero spaventato, rischiavo di perdere anni di allenamento. Ma ho perso 12 kg, pensavo peggio. […] Ho cercato di fare uscire il vero Luca, quello che ancora nessuno conosceva. Quando sei un bel ragazzo ed entri a percorso iniziato c’è sempre un po’ di pregiudizio. Ho cercato di far venire fuori il mio carattere, come sono nella vita di tutti i giorni, il Luca che si mette a disposizione degli altri. Ho tirato fuori la mia semplicità, rispetto per gli altri, ho sempre cercato di aiutare tutti. Mi sentivo come in dovere di aiutare il gruppo. Quando entri a percorso iniziato con più energie, è giusto dare tutto ciò che hai, facendo riposare chi lavora di più, mettendoci più energia.