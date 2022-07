Mercedesz Henger, curve mai viste in piscina insieme alla persona più speciale: “ti amo tanto” – FOTO

Mercedesz Henger si è mostrata in una versione inaspettata: in bikini, al suo fianco una persona che le sta molto a cuore. I fan sono nel delirio.

Instagram in tilt a seguito di un ennesimo scatto travolgente, condiviso da Mercedesz Henger sul suo seguitissimo profilo da ben 811 mila follower, incantati dalla sua bellezza sempre travolgente.

Figlia di Eva Henger, da lei non solo ha preso le curve spettacolari e i lineamenti angelici, ma anche la passione per il mondo dello spettacolo. Attrice, modella e influencer, Mercedesz ha debuttato in pellicole e posato in molti shooting, oltre ad aver raggiunto una grande popolarità suoi social.

Inoltre ha partecipato a “L’Isola dei Famosi”, per poi ritornare nel game-show in questa edizione 2022. Con la fine del format, si è chiusa quest’avventura per la 30enne che è ritornata in Italia godendosi il riposo.

Di nuovo attiva anche suoi social, è ritornata alla carica postando uno scatto stupefacente: si tratta di una foto in cui si è mostrata intenta a rilassarli in piscina, sfoggiando un bikini stratosferico, al fianco di una persona per lei molto speciale.

Mercedesz Henger, in bikini con una persona speciale, fan nel delirio

Per vedere l’ultimo scatto di Mercedesz, vai su Successivo