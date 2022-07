La cantante sui social ha pubblicato uno scatto di lei abbracciata alla figlia adolescente, un amore che ancora oggi le stringe il cuore e la mente.

È figlia d’arte degli attori hollywoodiani Tyrone Power e Linda Christian. La conosciamo tutti però anche come la compagnia storica di Al Bano Carrisi, attrice e cantante, con cui per moltissimi anni ha condotto una relazione lavorativa oltre che sentimentale.

Con lui Romina Power è diventata madre di Ylenia, Cristèl, Romina Jr e Yari, anche se a riempire le pagine di cronaca dopo 28 anni è sempre la sua primogenita, scomparsa tragicamente e nell’ombra senza più dare segni di una sua possibile nuova vita dall’altra parte del mondo.

Mamma Romina, assieme ad Al Bano, non ha mai smesso di sperare di riabbracciarla, e spesso nella sua pagina Instagram ama condividere scatti assieme a lei con allegati messaggi commoventi in cui spiega di poterla riabbracciare e stare nuovamente insieme.

Lo ha fatto anche poche ore fa, la foto è tutta da guardare.

Romina Power non smette mai di sperare, il ricordo di Ylenia sempre con lei

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower)

Un genitore non potrà mai darsi pace per un figlio, soprattutto se questo è scomparso nell’ombra e non si sa nulla di lui. Ylenia è scomparsa a New Orleans il 31 dicembre del 1994 in circostanze misteriose durante un soggiorno di studio.

Molte le ipotesi legate a ciò che avvenne in quei giorni, le piste e le testimonianze si sono fatte insistenti in questi anni ma nulla è mai stato confermato nonostante anche Al Bano si sia prodigato moltissimo nella ricerca sul posto.

Il Tribunale di Brindisi alla fine, con provvedimento del 9 novembre 2012, ha pubblicato la richiesta di “morte presunta” della donna (oggi avrebbe 50 anni) proprio su richiesta della famiglia Carrisi. Per Romina però il suo ricordo è sempre vigile, come leggiamo sul suo ultimo posto Ig.

“Ylenia, my sweet one i want you to know that your mother is always waiting for you! With so much love ❤️”, ovvero “Ylenia, mia dolcissima, voglio farti sapere che tua madre ti aspetterà sempre! Con grande amore”.

Questo messaggio pieno di affetto ed emozione non ha lasciato indifferenti i follower della cantante italo-americana che si sono lasciati travolgere dai sentimenti nel rispondere al suo appello accorato.

“Posso capire così bene la tua speranza di rivedere Ylenia un giorno. Ti auguro con tutto il cuore ❤️”, “Quanto sei dolce Romina! ❤️”, “Ti sono vicina con il pensiero”.