“Costa meno di 20 euro” Chiara Ferragni, il top da impazzire che tutti possono comprare – FOTO

Chiara Ferragni icona di stile e di tendenza lascia tutti senza parole indossando un top che costa pochissimo. Ecco il modello che tutti possono comprare.

Questa volta, Chiara ferragni, ha lasciato milioni di fan senza parole, ha indossato un top commerciale che tutti possono comprare. Nessun brand irraggiungibile quindi, quest’estate la Ferragni è una comune mortale.

Siamo abituati a vedere l’influencer sfoggiare prestigiosi e lussuosi brand italiani e non solo, il top del top della moda; questa volta però qualcosa è cambiato in positivo per tutte quelle ragazze che si ispirano all’imprenditrice digitale ma alle quali manca un conto in banca bello pesante.

Ecco il top che sta facendo impazzire tutte

Un semplicissimo top azzurrino, è questo il must have economico dell’estate lanciato da Chiara Ferragni. Così come riporta la pagina chiaraferragnioutfits l’influencer per la partenza ha deciso di indossare un mini top del brand Brandy Melville. Nulla di super costoso calcolando che l’indumento costa solo 16,00 euro e che quindi è accessibile davvero a tutte.

Naturalmente tutte le fan della Ferragni sono impazzite alla vista e sono corse a fare shopping, il top non ha nulla di particolare, anzi, è di una semplicità estrema ma se lo indossa l’influencer più famosa al mondo di sicuro fa tendenza.

Non possiamo dire la stessa cosa per l’outfit indossato da Chiara durante il concerto di suo marito Fedez in piazza Duomo a Milano. Il completo Gucci coordinato di guanti rock ed il top Adidas hanno mandato in tilt tutti così come il prezzo, solo 7.000 euro.

Ovviamente un look accessibile solo a poche fortunate ma da qualche tempo in giro per il web ci sono diverse fan page della Ferragni che ripropongono i suoi look a prezzi decisamente più abbordabili ed economici, d’altronde si sa, non è il capo a fare la differenza ma come lo si indossa.