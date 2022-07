Camila Giorgi, la minigonna sale su: visione da urlo – FOTO

Camila Giorgi in un primo piano dal fascino estremo, abbigliamento super seducente per la tennista più popolare su Instagram

Le cose non sono andate come sperato a Wimbledon, dove è uscita al primo turno, sconfitta dalla polacca Magdalena Frech, in un match che appariva alla portata. Ma il sostegno dei suoi fan non manca mai per Camila Giorgi, una delle migliori tenniste italiane di questa generazione.

L’azzurra, 30 anni, nonostante l’uscita prematura ai Championships, sta vivendo uno dei momenti migliori della sua carriera. E’ attualmente alla posizione numero 28 della classifica WTA ed era arrivata a toccare nelle scorse settimane la numero 26, suo miglior piazzamento in carriera. A Wimbledon, era arrivata sulla scorta di buoni risultati, come gli ottavi di finale al Roland Garros, per poi fare una buona stagione di preparazione sull’erba: quarti di finale a Birmingham e semifinali a Eastbourne.

Il finale di stagione può sorriderle, si entra in una fase che lo scorso anno l’aveva vista grande protagonista con la vittoria nel Masters 1000 di Montreal, dopo i quarti di finale nel torneo olimpico. Camila, come noto, ha anche un grande seguito sui social, oltre 600 mila followers su Instagram, grazie al suo fascino notevole, che si conferma sempre di più.

Camila Giorgi, abitino da favola e quella minigonna ipnotica: dettagli da capogiro

Anche questa volta, in una particolare storia su Instagram, mette in mostra eleganza, bellezza e sensualità da urlo. Lo scatto la ritrae con un vestitino che esalta la sua figura slanciata, soprattutto con una minigonna piuttosto corta che sale pericolosamente.

Una visione che decisamente non può passare inosservata agli occhi degli ammiratori. Che come sempre riempiono di click il suo profilo e non le fanno mai mancare messaggi di incoraggiamento.

Camila è sicuramente una delle tenniste più seducenti di tutto il circuito. Il suo fascino è vera e propria magia, e ora ci attendiamo che la stessa la sprigioni in campo.