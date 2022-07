Melita Toniolo ha mandato in tilt i fan mostrandosi solo in intimo. Ad accendere le fantasie non solo le curve esplosive, ma anche la posa da infarto.

Curve sublimi, occhioni verdi, sguardo magnetico. Anno dopo anno, Melita Toniolo ha fatto breccia nel cuore di milioni di utenti, rimasti incantati dalla sua bellezza incredibile.

36 anni, di Treviso, il suo nome è diventato conosciuto a seguito della partecipazione al “Grande Fratello” nel 2007. Da allora ha sfondato nel mondo dello spettacolo, affermandosi come showgirl, attrice e conduttrice televisiva e radiofonica: accanto a tutto questo ha conquistato un grande seguito sui social, in particolare su Instagram dove conta ben 1,2 milioni di follower rapiti dai suoi scatti quotidiani.

Sul suo feed racconta la sua vita scandita tra set,, shooting e momenti spensierati: in particolare l’ultimo post che ha condiviso ha mandato tutti nel delirio. La visione è stupefacente.

Melita Toniolo, indosso solo l’intimo: la posa è da infarto

Per vedere la Toniolo in intimo, vai su Successivo