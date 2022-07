Pago e Miriana Trevisan, cosa c’è davvero tra i due? Il cantante non ha resistito e si è confessato di fronte a tutti: il video commovente

Nonostante siano separati da diverso tempo ed abbiano entrambi cercato di rifarsi una vita, tra Pago e Miriana il bene non ha mai cessato di tener vivo il loro rapporto. D’altronde, il cantante e la showgirl sono legati da un vincolo ben più importante del matrimonio in sé per sé: il figlio Nicola.

Come il pubblico italiano ha avuto modo di notare durante l’avventura della Trevisan al “GF Vip”, l’ex gieffina sembra nutrire un sentimento a dir poco speciale per l’ex marito. Pago, dal canto suo, non ha mancato di sostenere l’ex moglie per tutta la durata del suo percorso.

Ma cosa provano davvero i due ex l’uno dei confronti dell’altra? Il cantante, incapace di contenere i propri veri sentimenti, si era “dichiarato” alla Trevisan solamente qualche mese fa. La reazione di lei, immortalata in un video, era stata davvero commovente ed aveva contribuito ad alimentare le speranze dei followers.

Pago non resiste ed esplode di fronte a Miriana: “sei bellissima”. Lei scoppia in lacrime: il VIDEO

In concomitanza con la partecipazione dell’ex moglie al “GF Vip”, Pago aveva deciso di fare il proprio ingresso in casa per comunicare a Miriana tutto il proprio supporto. In quell’occasione, l’artista aveva dimostrato quanto, a dispetto della fine del loro amore, il bene che li univa fosse ancora molto forte e impossibile da cancellare.

“Sei bellissima” – aveva esordito il cantante, facendo immediatamente commuovere l’ex moglie – “non piangere e non tremare, sono venuto a dirti delle cose bellissime“.

L’artista, entrato in casa con l’obiettivo di incoraggiare la gieffina, le aveva trasmesso tutto l’affetto e la stima dei suoi familiari, che non si perdevano neanche un minuto della diretta del “GF Vip”. Pago, che durante quell’incontro ribadì più volte di essere fiero di Miriana, scatenò in lei una reazione a dir poco imprevedibile.

La showgirl, pur essendo “frizzata”, non seppe trattenere le lacrime e si commosse teneramente di fronte alle parole del marito. I due, e ciò è apparso ben chiaro al pubblico, rimarranno indissolubilmente legati da un sentimento di protezione reciproco, che li porterà ad essere sempre l’uno la spalla dell’altro.