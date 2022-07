Giulia Provvedi attira nuovamente l’attenzione sul profilo de Le Donatella, migliaia di utenti, dopo il video, non possono che restare a bocca aperta.

Il duo canoro de Le Donatella, composto da Giulia e Silvia Provvedi, continua la sua ascesa sulla piattaforma di Tik Tok. Ad essere protagonista dell’ultimo contenuto pubblicato in rete sarà però, nello specifico, una sola delle gemelle modenesi. Giulia difatti, in quest’occasione, avrebbe senz’altro sfoggiato il suo “lato migliore“.

Il duo, che ha scelto d’ispirarsi alla cantautrice Donatella Rettore per giungere all’effettivo sodalizio del nome d’arte che fosse quello giusto, è riuscito a coinvolgere il pubblico sin dalla loro partecipazione al talent show di “X Factor“, avvenuta ormai una decade fa. Tre anni più tardi, oltre alla loro passione per la musica, le gemelle approdano al reality de “L’Isola Dei Famosi” nel ruolo di naufraghe, mettendosi così in gioco anche sul versante dell’intrattenimento.

Ad oggi, oltre all’uscita del loro ultimo e discusso singolo nell’estate del 2021, i loro account, su Instagram e su Tik Tok, continua a dimostrarsi incredibilmente gettonato. Nonché punto di riferimento per la visione di sketch ritenuti davvero: “fuori da qualsiasi luogo comune“.

“Voglia di t*** tutta la spiaggia!” Le Donatella esagerano nel VIDEO: quando sei single e senza freni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Anna Tatangelo, fan paralizzati dalle FOTO: “scolpita nel…”. L’estate si fa rovente con lei!

Mentre gran parte del loro pubblico ammetterà di trovarsi nello stesso “mood” esibito da Giulia tenendo come sempre bene il ritmo, dimostrerà di aver colto a pieno anche la giocosità sottesa nelle sue espressioni.

Gli utenti, vedendo tanta schiettezza nelle sue intenzioni, confesseranno come quella dell’influencer sia “la giusta premessa” per poter affrontare al meglio il restante della stagione estiva 2022. Al contempo, invece, un’altra parte degli utenti sembrerà vagamente interdetta. Ma pur sempre divertita da tale “esilarante” assolo.

Nel video Giulia ripropone una delle hit dell’annualità passata, realizzata dalla collega Alessandra Amoroso in un feat. con Boomdabash, ma stavolta modificandone il testo e improvvisando un balletto per l’occasione. Ad esempio: “voglia di t*** tutta la spiaggia! Voglia di ubriacarmi come una cavalla pazza…” e via discorrendo.

La nata sotto il segno del Sagittario, oltre a mostrarsi quotidianamente senza filtri visto il suo desiderio di mostrarsi con il suo reale aspetto, elogia a pieno quelli che forse, ad uno sguardo più superficiale, potrebbero apparire come “i suoi difetti“. Sembra quasi che Giulia la pensi, inoltre, allo stesso modo anche sulle parole da pronunciare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Fedez e Chiara, in arrivo il terzo figlio? Tutta la verità

Diretta e spontanea, quanto “single e senza freni“, l’influencer si diletta con la sorella in uno sketch di gran lunga movimentato. Il quale faticherà a passare inosservato in rete. Ora non resta ai suoi fan che accettare l’invito proposto dalle due, e taggare l’amica che più rappresenta il “caliente entusiasmo” di una quanto più energica delle sorelle Provvedi.