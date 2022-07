4 idee economiche per viaggi in solitaria (o per single!)

Viaggiare da soli può essere un’esperienza bellissima, poiché si è liberi di fare ciò che si vuole e quando si vuole, ci si lascia prendere dal momento e si conosce un posto nuovo e anche un altro lato di noi stessi.

A volte, però, può diventare anche un incubo. Spesso, infatti, ci si ritrova a dover affrontare un viaggio da soli perché alcune variabili esterne non si sono allineate alle nostre ferie. Anche se non troviamo nessuno con cui partire, niente paura, infatti ci sono mete bellissime ed economiche, che permettono di divertirsi e di conoscere persone.

Vediamo ora le 4 mete o soluzioni a basso costo per un bel viaggio in solitaria.

VILLAGGI TURISTICI E CROCIERE

1. Prima di passare a vere e proprie località, soffermiamoci sui villaggi turistici e/o crociere. Non sono per tutti, nel senso che se non si sopporta l’animatore che ti saltella vicino urlando “gioco aperitivo”, meglio evitare. Sono sicuramente due modi di viaggiare, godersi il relax e conoscere nuove persone grazie all’organizzazione, alle serate a tema o più semplicemente alle discoteche interne delle navi o degli hotel.

2. Passiamo ora alla Grecia: economica, accogliente e selvaggia. Le Cicladi, in particolare Naxos e Paros, oltre ad essere molto economiche, sono anche bellissime da esplorare; per chi cerca un po’ più di divertimento Corfù, il connubio perfetto tra night life e mare da sogno.

3. Se le ferie, invece, sono a settembre (magari inoltrato,) e non si ha alcuna intenzione di andare al mare, si può optare per Praga. Una città giovane, a dimensione d’uomo, piena di disco pub. Davvero consigliato un alloggio in ostello, che permette di fare immediatamente nuove conoscenze.

4. Anche Mallorca è un’ottima soluzione: risulterà molto facile fare conoscenza e aggregarsi a qualche gruppo di ragazzi, soprattutto nelle zone di El Arenal e Magaluf, le più vivaci dell’isola. Qui oltre a godere di un mare bellissimo, la sera si troverà facilmente tanto divertimento. Assolutamente da fare è una gita nella zona di Es Trenc, un vero paradiso!