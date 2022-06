Eurospin, l’offerta folle lascia i clienti senza parole: tutti lo vogliono, costa pochissimo

Eurospin sta facendo vivere un’estate da sogno ai suoi clienti, l’ultima novità ha lasciato tutti senza parole. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La nota catena di supermercati, Eurospin, sa come coccolare i suoi clienti affezionati. In queste ore non si parla d’altro, il prodotto tanto desiderato è finalmente in offerta ed ora tutti potranno trascorrere un’estate diversa.

Il discount è una realtà molto giovane, nasce in Italia nel 1993 per il volere di quattro famiglie imprenditoriali. L’unione di idee e la lungimiranza dei progetti hanno permesso al marchio di espatriare anche in Slovenia ed in Croazia. Eurospin, attualmente, è diffuso su tutto il territorio nazionale, sono migliaia i punti vendita che ogni giorno, accolgono con personale qualificato, milioni di clienti.

Finalmente da Eurospin potrai comprarlo, ecco di cosa si tratta

Il caldo inizia a farsi sentire, anche se siamo nella prima decade di giugno, le giornate sono molto afose. Come sempre i consigli degli esperti sono: bere molta acqua, stare al fresco, mangiare frutta e verdura, evitare di uscire nelle ore più calde. Proprio perché le giornate sono decisamente bollenti, Eurospin ha deciso di fare un regalo ai suoi clienti.

Finalmente da Eurospin è in offerta il climatizzatore portatile, potrà essere acquistato da venerdì 17 giugno. La promozione è sicuramente shock e la quantità è limitata, il prodotto è venduto ad un prezzo veramente stracciato, solo 189,99 euro.

Con questo caldo, avere un elettrodomestico che rinfresca la casa, è veramente utile. Ovviamente stiamo parlando di un ottimo prodotto, 7000 BTU GLACE 8°, un vero affare per tutti i fortunati che riusciranno ad acquistare il climatizzatore portatile; ricordiamo infatti che l’offerta è limitata.

Il web è letteralmente impazzito, in milioni non vedono l’ora di acquistare il climatizzatore, i commenti sono davvero tantissimi: “Finalmente possiamo averlo anche noi, era ora”, ” Costa pochissimo e ci piace tanto…sicuramente le compreremo”.

Una simile reazione era inaspettata, Eurospin ha colpito ancora. Non resta che attendere il 17 giugno per procedere con gli acquisti.