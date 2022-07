Anna Tatangelo, la sua ultima compilation ha lasciato migliaia di utenti senza parole: le foto la ritraggono dalle angolature più sensuali ed esplosive

L’ex di Gigi D’Alessio e di Livio Cori non sembra aver affatto bisogno di un uomo che contribuisca ad esaltare la sua immagine. Anna Tatangelo, infatti, vanta di una carriera musicale a dir poco stellare, con oltre 4 milioni di dischi venduti ed una moltitudine di riconoscimenti attribuiti alle sue canzoni.

L’artista, fin dagli albori della bella stagione, ha iniziato a deliziare gli utenti con scatti che la ritraggono nelle pose più spaziali. Che si trovi in barca o all’interno di un ristorante, con indosso un vestito da sera o in bikini, la nativa di Sora non ha letteralmente rivali in quanto a bellezza.

Lo sostengono a gran voce i suoi followers, che anche sotto l’ultimo post della cantante non hanno mancato di esternare con termini piuttosto audaci i loro apprezzamenti. La Tatangelo, immortalata da diverse angolature, offre tutta se stessa con grande disinvoltura al popolo del web. Il risultato non poteva che essere assicurato!

Anna Tatangelo, fan paralizzati dalle FOTO: “scolpita nel…”. L’estate si fa rovente con lei!

