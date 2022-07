Alex e Delia, il loro amore è appeso a un filo: “solo se avremo un figlio…”

Alex Belli e Delia Duran, il loro rapporto è davvero appeso a un filo? La confessione della coppia ha fatto tremare migliaia di fan

I rumors inerenti alla coppia più chiacchierata del “GF Vip 6” continuano a moltiplicarsi senza sosta. Tra chi sostiene che Alex Belli e Delia Duran siano sul punto di dirsi addio, e chi, all’opposto, ritiene che il loro rapporto si stia consolidando giorno dopo giorno, l’unica certezza è che l’attenzione mediatica rivolta ai due non sembra affatto destinata a diminuire.

Le dichiarazioni che gli ex gieffini rilasciano con cadenza regolare, parallelamente, non mancano di acuire la curiosità e l’interesse del pubblico nei loro riguardi. A questo proposito, l’ultima intervista a cui la coppia si è sottoposta sta continuando a dare adito ai pettegolezzi.

Alex e Delia, ai microfoni di Casa Chi, hanno parlato del loro futuro di coppia e della possibilità di allargare la famiglia. Fatto, quest’ultimo, che parrebbe determinante per un ulteriore, importantissimo passo che i due vorrebbero compiere insieme, e per il quale starebbero aspettando il momento giusto. Di cosa si tratta? Scopriamolo insieme.

Alex e Delia, il loro amore è appeso a un filo: “lo faremo solo se avremo un figlio”

Una delle domande più gettonate, quando si parla di Alex e Delia, è quando i due ex gieffini abbiano intenzione di unirsi in matrimonio. Nonostante la coppia abbia infatti già suggellato la propria unione di fronte ad amici e parenti, le nozze, da un punto di vista giuridico, non ebbero alcuna validità; l’attore, infatti, risulta ancora sposato con l’ex moglie Katarina Raniakova.

A Casa Chi, la replica di Alex e Delia alla domanda del giornalista è arrivata secca e lapidaria. “Se ufficializzeremo, un giorno, sarà quando decideremo di avere un figlio” – ha spiegato la Duran, immediatamente raggiunta dal compagno – “ci siamo già promessi amore eterno, per le nozze aspetteremo di allargare la famiglia“. Sull’argomento, in buona sostanza, “marito” e “moglie” sono parsi essere più che concordi.

Gli ex gieffini, di fatto, si sentono già sposati e non sembrano necessitare di nessun atto giuridico che sancisca la validità del loro amore. Solo l’arrivo di un figlio, a detta della coppia, potrebbe rimescolare le carte in tavola.