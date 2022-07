La conduttrice svela sul suo account Instagram il tanto atteso obiettivo. Nuovi progetti in vista? L’emozione è stellare.

Barbara D’Urso annuncia tra le pagine dei social il suo traguardo: tre milioni di follower seguono il suo account Instagram ufficiale. Il picco elevatissimo delle persone che la seguono sui social è definito dalla conduttrice come tre milioni di cuori all’unisono.

Il post pubblicato dalla conduttrice televisiva è il festeggiamento e ringraziamento di questo nuovo scopo raggiunto. È un’immagine piena di colori data dalla Street Art sullo sfondo e al centro il sorriso smagliante di Barbara.

Lo sguardo gioioso in alto e lo sfondo urbano segnalano il cammino del successo della conduttrice; percorso sempre in crescita e permesso dall’amato pubblico di Barbara. “Tre milioni di emozioni” ringrazia la conduttrice.

“Ci mettiamo il cuore”: i ringraziamenti di Barbara D’Urso

Oltre che il grande successo riscosso dalla conduttrice televisiva per raggiungere un numero così elevato di follower, l’attenzione va sui commenti sotto i sui post. “Te lo meriti tutto”, “regina della TV italiana”, “splendi per la tua dolcezza” e tanti altri complimenti.

Il Web, come sempre, si divide tra pareri contrastanti facendo tuttavia emergere le opinioni. Tra le lodi e la stima per la conduttrice italiana vengono però scagliati anche insulti e mormorii sull’effettiva verità di questo alto raggiungimento dei follower.

Il gusto anima l’opinione così come le piattaforme social muovono pensieri, fondati o meno, rimanendo delle idee. Dentro questi modi di pensare c’è la persona o il follower. Barbara è a questo che dice grazie, all’emozione unica di ogni follower, insieme.

Il motto della conduttrice, frase che riempie ogni sua conclusione è “sempre con il cuore”. Barbara festeggia i tre milioni di follower con il suo hashtag preferito: #colcuore.

Il traguardo condiviso sui social da Barbara D’Urso, cifra tonda, potrebbe lasciare intravedere nuovi progetti. La conduttrice italiana in vista per il sociale, ha forse delle novità per festeggiare il suo nuovo obiettivo?