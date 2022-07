Ex di Uomini e Donne molestata da un noto regista: oggi è sposata e ha una figlia, ma all’epoca…

Uomini e Donne, ricordate quando l’ex tronista Clarissa Marchese si era lasciata andare a delle confessioni davvero sconvolgenti su un noto regista? Ripercorriamo insieme l’accaduto

Al giorno d’oggi, l’ex tronista Clarissa Marchese non potrebbe essere più felice accanto al suo Federico Gregucci. La coppia si conobbe durante l’edizione 2016/17 di “Uomini e Donne”, e tra loro fu immediatamente un colpo di fulmine. A distanza di cinque anni, Federico e Clarissa si sono sposati ed hanno allargato la famiglia dando il benvenuto alla piccola Arya.

Prima di partecipare al dating show di Canale Cinque, la Marchese aveva vinto la corona di Miss Italia ed aveva tentato di imboccare la strada del cinema. Proprio a tale scopo, il suo agente dell’epoca la mise in contatto con uno dei registi più noti del panorama dello spettacolo italiano.

Clarissa, che venne invitata dal suddetto regista a recarsi presso la sua abitazione per sostenere un provino, ha raccontato solamente dopo anni ciò che accadde in quel loft. A distanza di tempo, le sue parole appaiono ancora raccapriccianti e non mancano di far riflettere su una situazione che, in anni recenti, è stata denunciata da moltissime dive della tv.

Uomini e Donne, Clarissa Marchese molestata da un noto regista: i dettagli dell’accaduto

Il regista con cui l’agente di Clarissa Marchese la mise in contatto era il noto Fausto Brizzi. L’ex Miss Italia, che avrebbe dovuto interpretare la parte dell’amante in una pellicola diretta dal regista, venne da quest’ultimo invitata presso la sua abitazione per sostenere un provino, durante il quale Brizzi avanzò alla modella una domanda a dir poco aberrante.

“Mi chiese di spogliarmi ma io mi rifiutai” raccontò la Marchese alcuni anni dopo, aggiungendo che l’episodio si sarebbe ripetuto in occasione del successivo provino. “Dopo la seconda volta non ci sono più tornata” ammise Clarissa, che preferì rinunciare ad una carriera nel cinema pur di non sottostare a determinate richieste.

L’ex tronista, ad oggi sposata e mamma della piccola Arya, non denunciò mai l’operato del regista, in quanto, come da lei stessa chiarito, “Brizzi non l’aveva mai sfiorata“. Ciò nonostante, attraverso il suo esempio, la modella ha voluto spronare tutte quelle giovani colleghe che, per le motivazioni più disparate, si sono trovate ad acconsentire a simili richieste.

“Mi ha fatto schifo, quello che mi ha chiesto non va bene” aveva chiosato la Marchese, che da quel giorno in avanti divenne un esempio agli occhi di migliaia di donne.