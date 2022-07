Sabrina Salerno ha deciso di presentarlo a tutti attraverso i giornali: ha 18 anni ed è l’uomo della sua vita, la cantante non ha dubbi!

Tra le dive più sensuali dell’estate 2022 annoveriamo indubbiamente la splendida Sabrina Salerno. La cantante, ormai da oltre un mese, delizia i suoi milioni di followers con scatti realizzati prevalentemente in bikini. D’altronde, considerato il fisico atomico, come potrebbe essere altrimenti per la meravigliosa showgirl?

La Salerno, che ha abbondantemente superato i 50 anni d’età, è una donna dal fascino a dir poco ineguagliabile. L’ex concorrente di “Ballando con le Stelle”, come i suoi fan hanno costantemente modo di notare, sprizza letteralmente energia ed entusiasmo da tutti i pori.

Solo di recente, l’artista ha concesso un’intervista esclusiva ai microfoni di Chi, tramite cui ha presentato al mondo intero l’uomo della sua vita. “Ha 18 anni e si chiama Luca“: questo l’annuncio della showgirl che ha lasciato di stucco milioni di persone.

Sabrina Salerno presenta l’uomo della sua vita: “ha 18 anni e si chiama Luca”. Clamoroso!

Migliaia di fan seguono Sabrina Salerno attraverso i canali social sperando di guadagnarne le attenzioni, anche solamente attraverso una banale risposta ad un commento. Eppure, come il nuovo numero di Chi non manca di testimoniare, nel cuore della cantante ci sarebbe spazio per una sola persona: l’adorato figlio Luca.

“Ha 18 anni ed è l’uomo della mia vita” lo ha presentato Sabrina, fiera di poter gridare al mondo intero le qualità e le doti di suo figlio. Luca è nato dalla relazione dell’artista con Enrico Monti, l’imprenditore che, nel 2006, ha sposato la celebre cantante.

La Salerno, innamorata pazza del giovane, lo ha elogiato con parole colme d’affetto, come solo una mamma saprebbe fare. “Quando passeggiamo si girano tutti, ma per guardare lui!” ha scherzato la cantante, che verso Luca sembra provare un sentimento di totale devozione.

I followers, ovviamente, non hanno mancato di elogiare le dichiarazioni della loro beniamina, né la bellezza di suo figlio. “Siete stupendi, lo confermo“, “Spettacolo, tu sembri la sorella maggiore“: questi gli apprezzamenti arrivati sotto la stupefacente compilation.