Alex Belli e Aldo Montano, spunta il video integrale della litigata furiosa che li vide protagonisti al GF Vip: da rimanere senza parole

Il loro percorso al “GF Vip” sembrava partito con il piede giusto, tuttavia, con l’avanzare dei mesi, il rapporto tra Alex Belli e Aldo Montano si andò decisamente deteriorando. La responsabilità fu, senza ombra di dubbio, del teatrino che il noto attore mise in piedi accanto alla coinquilina Soleil.

Lo schermidore, mal tollerando i siparietti che vedevano protagonista l’ormai ex amico, finì col prendere le distanze dai suoi comportamenti e col manifestare sempre più frequentemente il proprio dissenso.

Durante un banale pomeriggio trascorso all’interno della casa, tutti i dissapori tra Alex e Aldo vennero finalmente a galla. Lo schermidore, furioso con l’attore, lo provocò al punto tale da mettergli le mani addosso. Solo a distanza di mesi abbiamo scovato il video integrale di quella furiosa lite, condiviso da un utente di TikTok: da rimanere paralizzati…

Alex Belli e Aldo Montano, la litigata finita a schiaffi al GF Vip: spunta il VIDEO integrale

La furiosa litigata tra Alex Belli e Aldo Montano è emersa solamente di recente tramite la piattaforma TikTok. I due ex amici, durante un banale pomeriggio trascorso nella casa più spiata d’Italia, non mancarono di lanciarsi accuse reciproche. Lo schermidore, in particolar modo, era apparso a dir poco imbestialito nei riguardi di Belli.

Secondo Montano, infatti, Alex non era sincero nei confronti dei suoi compagni d’avventura, che elogiava di fronte alle telecamere ma su cui, alle spalle, riversava tutto il proprio veleno. L’atteggiamento noncurante dell’attore, in quell’occasione, finì con l’accentuare pericolosamente la rabbia di Montano, che si avvicinò al suo “nemico” fino a sfiorargli il viso con il proprio.

Nel video in questione si vede Montano schiaffeggiare le braccia di Alex nell’intento di provocarne una reazione. Reazione che, fortunatamente, l’attore riuscì a tenere a bada: “mi dispiace Aldo, questo non è il mio campo“.

Nel corso di quella lite divenne chiaro a tutti che, ormai, la frattura tra i due coinquilini era a dir poco insanabile. Montano e Belli, da quel giorno in avanti, interruppero qualsiasi tipo di rapporto ed iniziarono ad ignorarsi l’un l’altro.