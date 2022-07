Uomini e Donne, la foto di Luca e Soraia ha fatto il giro del web in una manciata di secondi: immortalati a letto e senza veli

Per una relazione che termina ce n’è un’altra che, all’apparenza, sembra invece andare a gonfie vele. Stiamo parlando di Luca Salatino e Soraia Ceruti, la penultima coppia in ordine di tempo ad essersi formata all’interno del dating show di “Uomini e Donne”.

A differenza di Matteo Ranieri e Valeria Cardone, che hanno annunciato da meno di 24 ore la loro rottura, tra il romano e la sua scelta tutto sembrerebbe procedere per il meglio. Al netto della lontananza, Salatino e la Ceruti sono sempre più uniti e dimostrano grande affiatamento di fronte al pubblico dei social.

A questo proposito, un’immagine apparsa attraverso le Instagram stories di Soraia starebbe facendo particolarmente discutere. Si tratta di una foto scattata dalla stessa ex corteggiatrice, che si è voluta immortalare accanto al fidanzato in una posizione a dir poco intima. Quale sarà stata la reazione del popolo del web?

Uomini e Donne, la FOTO di Luca e Soraia fa il giro del web: a letto e SENZA VELI

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sabrina Salerno presenta l’uomo della sua vita: “ha 18 anni e si chiama Luca”. Clamoroso!

La foto che Soraia Ceruti ha recentemente pubblicato attraverso le Instagram stories non mancherà di farle piombare addosso una valanga di critiche da parte del popolo del web. L’ex corteggiatrice, felicemente fidanzata con Luca Salatino, ha voluto immortalare un momento decisamente intimo in cui si trovava distesa nel letto proprio accanto all’ex tronista.

Soraia e Luca, coperti da pochissimi indumenti, si stringono l’uno all’altra ostentando una complicità a dir poco alle stelle. Tra i due, specie in queste prime settimane di relazione, la passione sarà indubbiamente irrefrenabile. Ma cosa ne pensano i fan di questa versione decisamente spinta dei loro beniamini? Al momento, essendo lo scatto apparso tramite le Instagram stories, nessuno sembrerebbe aver notato quanto da poco postato dalla giovane.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Ex di Uomini e Donne molestata da un noto regista: oggi è sposata e ha una figlia, ma all’epoca…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @luca__salatino

Senza ombra di dubbio, l’immagine non mancherà di spaccare letteralmente a metà l’opinione pubblica. Tra coloro che apprezzeranno la foto e coloro che, all’opposto, non si tratterranno dal condannarla, si prospettano delle ore a dir poco infuocate per l’amatissima coppia.