“Posso darti un bacio?”: Paolo Bonolis travolto dall’imbarazzo, a parlare è LUI

Paolo Bonolis sopraffatto dall’imbarazzo ad “Avanti un altro!”: il conduttore riceve una richiesta assurda e reagisce in maniera clamorosa

Anche l’edizione 2022 di “Avanti un altro!” è giunta al termine con risultati strabilianti in termini di ascolti. La bravura indiscussa di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, d’altra parte, non potrebbe dare esiti differenti. Ormai da oltre dieci anni, l’imparagonabile duo di conduttori dà filo da torcere alla concorrenza di Rai 1, rappresentata da “L’Eredità” di Flavio Insinna.

Con l’arrivo della bella stagione, ovviamente, la messa in onda di “Avanti un altro!” si è interrotta come di consueto, e lo stesso è accaduto per molti altri programmi televisivi dell’emittente Mediaset, che si sono guadagnati la tanto desiderata pausa estiva. I telespettatori di Canale Cinque, tuttavia, non riuscirebbero mai a far a meno del celebre quiz condotto da Bonolis.

Proprio per questo motivo, Mediaset ha deciso di accontentare i propri affezionatissimi trasmettendo repliche delle passate edizioni di “Avanti un altro!”, in maniera tale da allietare il preserale del pubblico. Proprio nel corso dell’appuntamento in onda quest’oggi, giovedì 7 luglio, i telespettatori hanno assistito ad una scena davvero clamorosa. Il padrone di casa, costernato, è rimasto letteralmente di sasso di fronte alla richiesta.

“Posso darti un bacio?”: Paolo Bonolis travolto dall’imbarazzo ad Avanti un altro, a parlare è LUI

Durante la replica di “Avanti un altro!” trasmessa quest’oggi, giovedì 7 luglio, si sono susseguite delle scenette a dir poco esilaranti. Il tutto è cominciato nel momento in cui l’aspirante campione di giornata Luciano, dopo essersi accomodato di fronte ai presentatori, ha dato inizio alla propria presentazione. Una presentazione di cui né i conduttori, né l’intero pubblico in sala sono riusciti a comprendere una benché minima parola.

Notando lo sgomento dei presenti, il partecipante si è finalmente deciso ad esprimersi in italiano. “Ho voluto presentarmi in giapponese perché l’ho studiato all’università” – questa la spiegazione del concorrente, a cui un divertito Paolo Bonolis ha replicato – “io le rispondo con un internazionale ‘A soreta’“.

Successivamente, Luciano ha elencato con dovizia di particolari quelle che sono le sue principali passioni. “Oltre alle lingue, amo particolarmente il teatro” ha proseguito il giovane, prima di avanzare una richiesta a dir poco insolita ai padroni di casa.

“Potrei esibirmi in un monologo?” ha domandato Luciano, a cui un ironico Bonolis ha immediatamente accordato il permesso. La scena che il giovane ha tentato di replicare, tratta dal celebre film fantasy “Blade Runner“, non ha dato l’esito che il concorrente avrebbe sperato. Dopo aver pronunciato una delle frasi più famose della storia del cinema, infatti, Luciano si è letteralmente bloccato, incapace di proseguire il monologo per la troppa emozione.

Bonolis, notando l’imbarazzo del giovane, lo ha prontamente affiancato iniziando a suggerirgli le battute da ripetere di fronte al pubblico, che il conduttore dimostrava di conoscere alla perfezione. Divertito e al contempo grato al padrone di casa per il suo supporto, Luciano se n’è uscito con la seguente esternazione: “posso darti un bacio?“.

La frase, che voleva essere un semplice ringraziamento, ha immensamente divertito il pubblico di “Avanti un Altro!”. Bonolis, dopo aver gentilmente declinato l’offerta, si è affrettato a mandare la pubblicità, sopraffatto dall’imbarazzo.