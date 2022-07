Roberta Morise si è lasciata andare alla confessione più difficile della sua intera carriera. Ricordate quel momento? Per la showgirl fu una batosta tremenda

Di recente è tornata alla ribalta per aver partecipato all’edizione 2022 de “L’isola dei Famosi”, nonostante il suo percorso sia terminato nel giro di poche settimane. Roberta Morise, celebre ex professoressa de “L’Eredità” ai tempi di Carlo Conti, è sicuramente un volto noto ai più.

Sensualissima, solare e piena di energie, la presentatrice ha recentemente ottenuto la conduzione di “Camper”, programma televisivo in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, proprio durante la fascia oraria del pranzo. La Morise, spigliata e disinvolta, si mostra perfettamente a proprio agio nel ruolo di padrona di casa.

D’altronde, non è la prima volta che l’ex di Carlo Conti veste i panni di conduttrice. Lo stesso era accaduto solamente qualche anno fa all’interno del format “I Fatti Vostri”, dove la Morise affiancava Giancarlo Magalli. L’avventura su Rai 2, tuttavia, si concluse in un modo decisamente sconcertante per la conduttrice, che ha trovato la forza di parlarne solamente qualche mese fa.

Roberta Morise cacciata da I Fatti Vostri, solo ora sappiamo il motivo: “è stato difficile riprendermi”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Barbara D’Urso festeggia il nuovo traguardo : “regina indiscussa, te lo meriti”

Proprio durante una recente intervista rilasciata ai microfoni di “Verissimo”, Roberta Morise aveva avuto modo di parlare della sua esperienza come co-conduttrice de “I Fatti Vostri” (2018-20). Esperienza che, come raccontato dall’ex di Carlo Conti, non si sarebbe affatto conclusa come sperato.

“Per me ripartire è stato quasi impossibile” ha spiegato alla padrona di casa la showgirl, che non è mai riuscita a comprendere il vero motivo per cui venne letteralmente allontanata da “I Fatti Vostri”.

A detta di Roberta, dopo aver salutato i telespettatori per il consueto stop estivo, la produzione de “I Fatti Vostri” la contattò per comunicarle che non sarebbe tornata a ricoprire il ruolo di co-conduttrice a settembre. “Mi diedero delle motivazioni, ma oggi so che erano tutte bugie“: questa la confessione lapidaria della Morise.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Charlene di Monaco e Carolina, è scontro: gelo tra le due cognate, mai state così in crisi

Una batosta davvero difficile da incassare per la showgirl, che a “I Fatti Vostri” si era particolarmente affezionata. Senza ombra di dubbio, una ferita a tal punto profonda potrà rimarginarsi solo con il tempo.