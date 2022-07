Tra Charlene di Monaco e la cognata Carolina le cose sono sempre più difficili. Tensione alle stelle, la credine aumenta: accade l’inaspettato.

Quando tra i parenti i rapporti sono tesi, la vita diventa difficile. Ben lo sa Charlene di Monaco che da anni lotta con Carolina, la sorella di suo marito Alberto. Tra le due cognate non è mai scorso buon sangue: negli ultimi mesi le cose sono ulteriormente degenerate.

Se per Carolina l’ex nuotatrice ha sempre rappresentato una minaccia – vedendola come un’usurpatrice del ruolo di first lady di Monaco che in realtà sarebbe spettato a lei – negli ultimi tempi la vede ancora di più sotto una cattiva luce.

A determinarlo, le problematiche che hanno stravolta la vita di Charlene a seguito di una malattia misteriosa instauratasi nel 2021. Dopo alcuni mesi di ricovero, è tornata a Palazzo, ma a minare la sua serenità le continue fughe di notizie sulla crisi coniugale con il marito: secondo alcuni rumors i due sarebbero separati in casa.

Mentre la coppia tenta di ripristinare la propria immagine, mostrandosi in pubblico insieme, tra le due cognate le cose sarebbero degenerate. A confermarlo un accadimento inaspettato.

Charlene di Monaco e la cognata Carolina, è gelo: accade l’impensabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene)

Sono giorni di fermento a Palazzo Grimaldi. In motivo è l’organizza del Ballo della Rosa, di cui si sta occupando Carolina di Monaco.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Letizia di Spagna scopre le parti più intime, la FOTO che ha stregato tutti

Un evento molto atteso – in programma il prossimo 8 luglio – in cui prenderà parte tutta la famiglia monegasca al completo.

Al fianco dell’amico Christian Louboutin, Carolina ha allestito la serata esclusivo presso lo Sporting di Montecarlo, nella Salle des Etoiles: il tema della serata saranno negli anni Venti. Alla 66esima edizione, gli incassi della serata saranno indirizza alla Fondazione Princesse Grace, volta al supporto dei bambini malati e delle loro famiglie.

All’appello non manca Charlene, anche se negli ultimi giorni la sua partecipazione sembra essere in bilico dal Covid (che l’ha colpita poche settimane fa) da cui è guarita. Ma a minarla anche le problematiche con Carolina sempre più intollerante nei suoi confronti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Fedez e Chiara, in arrivo il terzo figlio? Tutta la verità

La sua presenza all’evento potrebbe, quindi, segnare un punto di svolta nel rapporto con la cognata: a oggi tra le due è gelo. In particolare la moglie di Alberto sarebbe gelosa e molto addolorata nei confronti di Carolina in quanto avrebbe chiesto al fratello di estrometterla dalla vita di Palazzo. Un richiesta non esaudita dal reale, ma che ha ferito nel pronto Charlene.