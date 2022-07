Eros Ramazzotti, ecco chi è la sua nuova fiamma. La FOTO è bollente, tocca le spalle ed un po’ più giù

Per Eros Ramazzotti torna il sereno, il cantante ha finalmente messo il cuore in pace? Sembra proprio di si.

Il cantante è stato paparazzato con una donna misteriosa sugli scogli mentre l’ex moglie Michelle Hunziker è stata beccata con il suo nuovo compagno Giovanni Angiolini in Sardegna. E’ un’estate bollente per entrambi gli ex coniugi che ancora una volta hanno scelto strade diverse anziché stupire tutti con un ritorno di fiamma.

Lo scorso anno, Eros fu paparazzato con Marta Delogu, immediatamente il gossip si fece largo tra le riviste patinate ma il cantante smentì il nascere di una relazione amorosa seppur affettiva ed in amicizia. Quest’anno si ripresenta la stessa storia ma la lei è un’altra e da come la tocca si sta pensando in grande.

Ramazzotti beccato con lei, quel tocco sulle spalle dice tutto

Eros Ramazzotti è uno dei cantanti italiani più amato nel panorama artistico non solo del nostro Paese ma anche all’estero. Il suo nome è abbinato, per forza di cose, a quello della presentatrice Michelle Hunziker, la loro storia d’amore, terminata nello sconforto non solo dei fan, ha fatto sognare milioni di italiani ad occhi aperti.

Musa ispiratrice di molti successi, Michelle incarnava la fortunata ragazza che aveva catturato il cuore dell’idolo del momento. Purtroppo la loro relazione è terminata tragicamente.

Dopo la nascita di Aurora (loro unica figlia) Michelle entrò a far parte di una setta satanica che la fece allontanare per sempre da Eros, i due però sono rimasti in ottimi rapporti per amore della figlia ed ora hanno preso strade diverse.

In queste ore, grazie al settimanale Chi, sta circolando la papabile nuova fiamma di Eos Ramazzotti.

I due hanno, o almeno così sembra, una grande intesa affettiva. Eros le spalma la crema sulle spalle ed entrambi sono baciati dal sole cocente. Diversi quotidiani, tra cui anche liberoquotidiano, parlano di un’intensa affinità.

Che sia la volta buona per il caro Eros? Chi può dirlo, al momento il nome della nuova fiamma è top secret ma da quello che vediamo qualcosa di importante sicuramente sta per nascere.