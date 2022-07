Estate in diretta, l’argomento del dibattito odierno ha scatenato imprevedibili reazioni tra gli opinionisti: Roberta Capua costretta ad interrompere tutto

Dal lunedì al venerdì, al posto della seguitissima trasmissione “La vita in diretta”, sono Roberta Capua e Gianluca Semprini a tenere compagnia ai telespettatori. Il format “Estate in diretta”, pensato per sostituire il programma di Alberto Matano fino al prossimo settembre, sembra stia dando i frutti sperati dall’emittente statale.

Quotidianamente, i conduttori sviscerano una serie di argomenti assieme agli opinionisti del format, con l’intento non solo di informare i telespettatori in merito a determinate questioni, ma anche di fornire degli spunti di riflessione. Quest’oggi, in particolare, la tematica proposta dai presentatori è parsa letteralmente movimentare gli animi in studio.

“Parleremo di tradimenti e infedeltà, tra i vip e non solo” ha esordito la Capua, presentando al pubblico l’argomento del talk. Proprio nel momento in cui il dibattito sembrava entrato nel vivo, tuttavia, si è sollevato un grido di allarme da parte di uno degli ospiti. La reazione di Semprini e della Capua alla situazione è stata a dir poco clamorosa.

Roberta Capua interrompe la diretta: “sento salire il vomito”. Attimi di panico su Rai 1

L’argomento “tradimenti e infedeltà” ha fornito agli ospiti di “Estate in diretta” molta materia di cui trattare. A cominciare da Filippo Nardi, ex concorrente del “GF Vip 6”, che non ha nascosto di aver sperimentato tutte le situazioni possibili relative a questa tematica.

“Ho tradito e sono stato tradito” ha confessato Nardi, che con il tempo, tuttavia, avrebbe sviluppato una visione dell’infedeltà di coppia diametralmente opposta rispetto al passato. “Se mi accadesse adesso non vorrei saperlo“: così ha chiosato l’ex gieffino.

Anche Nunzia De Girolamo, in collegamento via web, non ha mancato di dire la sua sull’argomento. Roberta Capua, nel tentativo di coinvolgerla, le ha chiesto cosa pensasse delle recenti dichiarazioni dell’ex fidanzata di Cesare Cremonini, Martina Maggiore. Quest’ultima, dopo la rottura con il cantante, ha infatti postato quanto segue: “le corna sono come le scarpe, ognuno ne ha almeno un paio“.

Lapidario ed esaustivo, a tal proposito, è stato il commento della De Girolamo: “magari ne avessimo solo un paio“. A quanto è parso, in merito all’argomento “tradimenti” ognuno sembrava avere qualcosa di dire, a prescindere dal fatto di aver sperimentato sulla propria pelle o meno una simile situazione.

Quando è toccato a Greta Mauro esprimersi sulla tematica, tuttavia, Roberta Capua e Gianluca Semprini hanno vissuto dei momenti di vero e proprio panico. “Credevo di riuscire a parlarne, ma quando si tira fuori questo argomento mi sale il vomito” ha spiegato l’ospite di “Estate in diretta”, che con queste parole ha spinto i due presentatori a stoppare, anche se solo per pochi secondi, la discussione.

La Capua e Semprini, dopo questa brevissima interruzione del talk, hanno continuato ad incalzare gli ospiti con le loro domande. Un momento di défaillance a cui, fortunatamente, la stessa Greta ha posto fine lasciandosi andare ad una sonora risata.