Eurospin, l’ultima promozione del grande marchio sta facendo gola a milioni di clienti: puoi averla al prezzo stracciato di 1€, cosa stai aspettando?

Le promozioni messe in palio da Eurospin in occasione della bella stagione non hanno mancato di soddisfare gli affezionatissimi del marchio, fondato nel 1993 su iniziativa di quattro famiglie di imprenditori. Sono sempre più numerosi i prodotti in sconto con cui i clienti, considerate le temperature infernali di quest’ultimo periodo, possono realizzare cibi e pietanze rinfrescanti.

Dalla promozione sull’anguria, il frutto maggiormente consumato durante l’estate, a quella sul latte della linea “Amo Essere Senza Lattosio”, adatto per realizzare gustosi frappè. Eurospin, in sintesi, riesce davvero ad andare incontro alle esigenze di tutti.

L’ultima geniale trovata della catena di supermercati è stata lanciata proprio nella giornata di oggi e sta già facendo impazzire moltissime persone. Con l’aggiunta di solamente 1€ alla vostra spesa potrete avere in omaggio uno dei prodotti più in voga della bella stagione. Gli acquirenti che hanno già approfittato dell’iniziativa sono in fibrillazione e non sarebbero affatto rimasti delusi!

Eurospin, puoi averla al prezzo sconcertante di 1€. “Già presa, è bellissima”: stanno tutti impazzendo

Ancora una volta, il marchio discount più famoso in Italia ha dimostrato di saper soddisfare le esigenze dei clienti e di saperne carpire in anticipo le necessità. Con le alte temperature che il Bel Paese sta sperimentando proprio in questi giorni, Eurospin ha pensato bene di promuovere un prodotto a dir poco pazzesco, che aiuterà moltissime persone a combattere il caldo estivo.

Si tratta di una borraccia termica in acciaio inox che può contenere fino ad un massimo di 500ml. Un oggetto davvero indispensabile per tutti coloro che amano trascorrere molte ore all’aria aperta e che, per ovvi motivi, necessitano di bere con regolarità.

Come fare per averla? Vi basterà recarvi presso il punto vendita Eurospin più vicino ed aggiungere solamente 1€ ad una spesa del totale di 30€. Con una minima somma, dunque, i vantaggi a vostra disposizione saranno molteplici.

Migliaia di persone si sono già precipitate negli store per accaparrarsi le borracce, essendo la promozione valida solamente nelle giornate di oggi e domani. Queste le recensioni lasciate dai clienti sotto il post Instagram recentemente apparso: “già presa“, “è bellissima“