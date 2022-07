Piersilvio Berlusconi, la reale spiegazione delle mancate nozze con Silvia: parole spiazzanti

Vi siete mai chiesti come mai, Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin dopo 20 anni di relazione non siano ancora convolati a nozze? Ecco il reale motivo.

Dopo ben venti lunghi anni di relazione e affetto reciproco, Piersilvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno scelto di continuare a vivere sotto lo stesso tetto, senza il ‘contratto’ di matrimonio.

Molti tifosi della coppia, ancora oggi non riescono a spiegarsi in fondo, il perchè della non decisione di compiere il grande passo. Eppure tra i due non si è quasi mai verificato un allontanamento o un episodio di alto tradimento che avrebbe giustificato il mancato convolo a nozze.

Pur essendo quasi sempre lontani l’uno dall’altro, a causa degli impegni professionali, Piersilvio e Silvia non hanno mai modificato il proprio modo di essere e il rispetto reciproco.

Insieme hanno coronato il sogno di mettere alla luce dei bellissimi figli, ai quali nelle vesti di genitori non si può dare altro se non un’attenzione particolare, quando la famiglia si riunisce

Piersilvio Berlusconi, ecco il reale motivo del non matrimonio con Silvia: parla la conduttrice

La conduttrice di “Verissimo“, Silvia Toffanin ha rilasciato alcune dichiarazioni intime riguardo la famiglia e gli interessi personali con il compagno, Piersilvio Berlusconi.

Tra la presentatrice della Mediaset e l’amministratore delegato non si è quasi mai verificato attrito durante la loro lunghissima relazione, che ormai perdura da oltre 20 anni!

Nonostante tutto, il grande passo del matrimonio proprio non s’ha da fare! In questi anni, gli esperti del gossip hanno cercato di abbozzare una spiegazione piuttosto attendibile, riguardo ad una delle coppie più longeve ed ermetiche della tv.

Stavolta però, a seguito di una lunga e significativa intervista, bisogna fare i conti con le parole di Silvia Toffanin. La presentatrice rompe così il silenzio una volta per tutte e spiega finalmente la reale motivazione del mancato convolo a nozze con il figlio dell’ex patron del Milan.

“Per sentirmi amata ogni giorno non sento la necessità di sottoscrivere un contratto”, tradotto: per l’ex letterina, la relazione con il suo amato non deve essere intesa come un senso del dovere.

A giudicare dalle spiazzanti parole, i silenzi dell’ad giustificano un’opinione tutt’altro che avversa alle dichiarazioni rilasciate dalla Regina di “Verissimo“.