Stephanie di Monaco sta affrontando un momento critico a seguito di un forte dispiacere. Disperazione nel Principato, cosa sta succedendo.

Tempi duri per Stephanie di Monaco. La sorella di Carolina e Alberto sta affrontando un drammatico evento che le ha lasciato una cicatrice indelebile.

57 anni, si aggiunge un altro dolore nella sua vita all’apparenza patinata, ma in realtà ricca di tragici momenti.

Dalla morte della madre di Grace Kelly quando era appena una ragazzina – si trovava nell’auto con la diva quando è avvenuto il tragico incidente che l’ha spenta per sempre – alle travagliate vicende amore, ha spesso affrontato forti dolori emotivi.

Due matrimoni chiusi in tempi lampo (prima con Daniele Ducruet, poi con Adans Lopez Peres), la reale monegasca non ha mai trovato pace in fatto di relazioni vivendo amori difficili. Mamma di tre figli, la sua irrequietezza l’ha portata all’appellativo di principessa ribelle: da stilista a cantante, tante le strade che ha tentato di percorrere, discostandosi dal classico modello di Royal.

Sempre eccentrica, negli ultimi anni ha abbandonato questa immagine ritrovando un suo equilibrio: i suoi look sono la prova mostrandola in una versione molto più austera. Ma la serenità ritrovata è stata minata da un tragico evento che ha strappato dalla sua esistenza un affetto a cui era davvero legata.

Stephanie di Monaco, accade l’inaspettato: l’addio più triste

Stephanie di Monaco è in lutto, in seguito a un doloroso addio. La terzogenita di Ranieri e Grace Kelly si è dovuta distaccare da un affetto speciale.

Un affetto che le ha tenuto compagnia per molti anni: si tratta di Jimmy, il suo amato cane, adorato anche dalla figlia Camille (nata dalla sua relazione con Gottlieb).

Sui social la giovane ha raccontato il grande dolore che sta affrontando insieme alla madre per questa triste perdita, definendo l’amico a quattro zampe il suo sole.

Madre e figlia si stanno facendo da spalla nell’affrontare questo lutto doloroso, visto che il cane era per loro un punto di riferimento, capace di rallegrare le loro giornate.