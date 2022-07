Tutti o quasi amano i Ferragnez, l’allegra famiglia composta da Chiara Ferragni, Fedez, Leone, Vittoria e Matilde (il cane). In queste ore una dichiarazione sta facendo il giro del web, scopriamo di cosa si tratta.

Chiara e Fedez sono una delle coppie più amate dal web, i fan farebbero pazzie per poterli incontrare almeno una volta nella vita. Ogni giorno postano contenuti social che tengono compagnia e strappano un sorriso a milioni di persone.

Naturalmente non è solo amore, c’è anche chi proprio non li sopporta e ragion per cui sono anche una delle coppie più chiacchierate del web; ma per quanto l’opinione altrui conti, i Ferragnez si fanno scivolare di dosso critiche e frecciatine vivendo la loro vita con molta serenità coccolati dai figli Leone e Vittoria.

Fedez non resiste e spoilera quel piccolo dolore che fa tanto male…

Come sappiamo nell’ultimo periodo Fedez non è stato bene, ha subito un’operazione importante che gli ha fatto riflettere sui veri valori della vita. Se qualche anno fa l’abbiamo conosciuto in stile bad boy ora, grazie all’amore per Chiara e per la famiglia, è letteralmente cambiato, anzi, è un papà e marito davvero ammirevole.

Nel docu-film dedicato alla vita dell’influencer, Chiara Ferragni — Unposted, una dichiarazione del rapper ha sancito meglio il concetto: “Inizi a capire che una cosa è veramente importante per te, quando inizi a cambiare per lei”, riferito ovviamente a Chiara.

Come ogni giorno vediamo Fedez impegnato con Leo e Vitto, mentre Chiara per forza di cose è spesso in giro per lavoro. In una recente intervista rilasciata alla rivista Vanity Fair, Fedez ha confessato il suo più grande bisogno, ovvero vivere e respirare Vittoria.

La piccola di casa non è molto legata ai genitori, specie con Fedez, ed ogni giorno è un’impresa per strapparle un bacino o un gesto carino. Vediamo il cantante alle prese con la piccola che lo chiama mamma, forse anche per gioco, e vediamo allo stesso tempo Fedez starci male.

Diverse volte abbiamo sentito il cantante dire di essere addolorato da questo comportamento, e che proprio non sopporta non essere considerato dalla bambina (in modo bonario), ragion per cui ha bisogno di recuperare lo stesso legame che ha con Leone.

I fan come sempre si sentono parte attiva della famiglia e spesso sono straziati quanto Fedez. Nella stessa intervista viene chiesto al cantante come si vede tra 10 anni, a questa risposta Fedez risponde: “Speriamo di avere un altro figlio”. Quindi, ecco lo spoiler tanto atteso, la famiglia si allargherà ancora e speriamo prima dei famosi 10 anni.