Alena Seredova ha lasciato i fan senza fiato mostrandosi irresistibile. Sdraiata, la camicetta si apre: visione da infarto.

Temperatura del web in rialzo a seguito dell’ultimo scatto condiviso da Alena Seredova su Instagram. La showgirl e modella di Praga, naturalizzata italiana, torna a far sognare con la sua bellezza stratosferica che l’ha resa conosciuta al grande pubblico, incantato anno dopo anno dalle sue curve e dai suoi lineamenti angelici.

44 anni, in questi giorni è finita al centro del gossip per le imminenti e presunte nozze segrete con il compagno Alessandro Nasi, manager torinese: si tratterebbe del secondo sì per la modella, in passato sposatasi con Gigi Buffon.

Dopo l’addio amaro con l’ex portiere – legatosi aIlaria d’Amico – la Seredova dal 2015 ha ritrovato la serenità al fianco di Nasi con cui ha dato alla luce nel 2020 la figlia Vivenne Charlotte.

Gli ultimi scatti condivisi sui suoi social sono dimostrazione della felicità che ha ritrovato negli ultimi tempi: in particolare nell’ultimo si è mostrata radiosa, facendo subito il pieno di like.

Alena Seredova, mise e posa da infarto: fan in tilt

