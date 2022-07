La giovane mamma palermitana all’eliminazione del secondo giorno non ha dubbi, peccato che Matteo decida di prendere una decisione che le rovinerà non poco i piani.

Ormai i giochi sono entrati nel vivo a Volla Tenchio a Casirate Olona non distante da Milano dove si sta disputando un duello serrato tra Maria ed i suoi corteggiatori che alla fine del secondo giorno sono rimasti soltanto in 3.

Partiti in 7, la mamma di Palermo ha prima salutato l’investigatore privato Pierpaolo, ha poi scartato anche “l’orsacchiotto” Davide per lei “impacciato e poco deciso” per poi arrivare alla fine del secondo giorno apprendendo da Caterina che invece l’intrepido Matteo le aveva riservato una spiacevole sorpresa che non si aspettava.

Matteo decide di andarsene, le sorprese per Maria però non sono finite

Dopo aver scoperto che all’aperitivo a bordo piscina aveva deciso di portare Simone, lo speaker radiofonico per la sua spiccata capacità di farla sorridere, Matteo alla prima cena di confronto non ce la fa più e sbotta.

Alza la voce (a parere di Maria in maniera incontrollata) e rimprovera Maria di non essere abbastanza coscienziosa e saggia nel fare le sue scelte di vita in maniera oculata. Sostiene infatti che Simone “stia mentendo con lei”, ma la mamma di Carlotta non ci sta e lo mette a tacere sempre usando il suo sorriso.

A Matteo però questo atteggiamento non piace e decide di fare le valige e andarsene. “Non credeva fossi questo tipi di donna”, le spiega Caterina Balivo nel comunicarle la decisione del suo corteggiatore.

Il secondo giorno quindi termina solo con tre pretendenti, Maria è felicissima di avere ancora in squadra i suoi preferiti: il bellissimo Alex con cui ride molto, Emanuele che piace invece alla figlia Carlotta per il suo carattere paterno, e Simone dall’animo nobile.

Caterina però sta per mettere i bastoni tra le ruote alla donna: stanno infatti per fare il loro ingresso altri due cavalieri. Nel prossimo episodio di Sky infatti Maria avrà a che fare con altri spasimanti che le daranno filo da torcere per conquistarla nel migliore dei modi.