Fedez cede alla tentazione, la FOTO con l’idolo dei Millennials è già virale. Impossibile resistere

Lui è Ivano Monzani, l’addetto alla sicurezza del concerto ‘Love Mi’ di Fedez che si è tenuto una settimana fa a Milano e che su TikTok è un vero idolo.

I Millennials già lo adorano e la sua popolarità è diventata incedibile viste le visualizzazioni che i video delle sue smorfie ha scatenato sul social nelle scorse ore. Ma facciamo un passo indietro e capiamo di chi stiamo parlando.

Pochi giorni fa si è svolto il ‘Love Mi’, concerto di beneficienza che ha raccolto 130mila euro da donare all’associazione Amici di Tog ed ha portato sul palco dopo molti anni il duo J-Ax e Fedez. Questo evento ha però dato incredibile visibilità anche a Ivano Monzani, uno degli addetti alla sicurezza presenti sotto il palco che in quell’occasione si è trovato ad assistere ad un’esibizione forse molto distante dalle sue preferenze musicali. Tanto che a sua insaputa uno dei partecipanti l’ha ripreso mentre sul palco si stava esibendo Paky con la sua Blauer.

Il testo non ha convinto molto Monzani che non ha saputo trattenere una serie di espressioni sconcertate nel sentire frasi assurde come “Figlio di pu**ana”, oppure anche “Metto pa**e e pesce insieme quando me la fo**o”.

Dopo tanto clamore anche Fedez ha ceduto e ha deciso di farsi scattare una foto con lui, assurdo. Tutta da vedere e ridere.

Fedez assieme a Monzani, “Tanta roba questo!”

Il video che immortala i rapper con l’addetto alla sicurezza è stato pubblicato da Trash Italiano su Instagram ed in poche ore ha già ottenuto oltre 1milione e 200mila visualizzazioni.

Vediamo Fedez abbracciato a Ivano con uno sguardo a metà tra l’incredulo e l’ipnotizzato mentre l’omone della sicurezza lo abbraccia e con il dito puntato al suo naso esclama senza trattenersi “Tanta roba questo eh!”.

Impossibile anche per il rapper quindi lasciarsi scappare l’occasione che tutti aspettavano, avere la foto con l’idolo delle folle che mai come ora è tra i volti più popolari (a sua insaputa però) del web.

In effetti le sue espressioni al concerto sono estremamente eloquenti e raccontano tutta la sua disapprovazione, la stessa che potrebbero aver avuto al suo posto i genitori dei ragazzi presenti al concerto.

Visualizzando il profilo Facebook dell’uomo infatti si capisce che è un grande amante della musica rock e hard rock, molto distante quindi da quella rap-trap-pop messa in scena al ‘Love Mi’. Non viene dunque difficile capire il perché del suo disappunto.