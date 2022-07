Ylenia Carrisi potrebbe essere ancora viva: in diretta dalla penisola iberica un’ultima confessione sconvolge l’opinione pubblica italiana.

Secondo quanto trasmesso in onda in queste ore dal programma “Sàlvame“, gettonato format spagnolo che segue le notizie di attualità sul canale di Telecinco, la showgirl italiana, prematuramente scomparsa nel 1993, Ylenia Carrisi sarebbe ancora in vita. Ma non solo. Ed è per tal ragione che quest’ultima e inattesa dichiarazione, lanciata in diretta tv, avrebbe subito impressionato il pubblico italiano.

Il prossimo 31 dicembre saranno ufficialmente trascorsi vent’anni dalla scomparsa, o presunta morte, di Ylenia. L’adorata primogenita dei due grandi cantautori Al Bano Carrisi e Romina Power.

La ragazza, che solo quattro anni prima aveva debuttato con successo al fianco del conduttore Mike Buongiorno a “La Ruota Della Fortuna“, avrebbe poi deciso di partire da sola. Questo per raccogliere delle testimonianze legate ad un argomento di studio che le era particolarmente a cuore. In seguito a un’ultima telefonata con la famiglia, durante le vacanze di Natale di quella nefasta annata, si scoprì della sua ulteriore partenza per New Orleans. Lì, le tracce di Ylenia, si sarebbe perdute per sempre.

Ylenia Carrisi “è sposata e ha 2 figli” dal web rimbalza la notizia clamorosa

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Sembra una scena di…” Aurora Ramazzotti mozzafiato in spiaggia: tutti speravano lo facesse – VIDEO

La sconvolgente notizia proveniente dalla Spagna ha iniziato a propagarsi in rete attraverso le più disparate testate. Probabilmente con il fine di comprendere il peso e la natura di tali affermazioni condivise da una delle reti più seguite sul territorio iberico.

Un uomo avrebbe partecipato nel ruolo di ospite alla suddetta trasmissione, dedita anche a commentare eventi legati alla cronaca rosa. Ma, questa volta, per dichiarare quanto segue.

Ad aggiungersi alle molteplici testimonianze che nel corso di questi ultimi anni avrebbero contribuito ad affermare che la ragazza sia ancora in vita, e di essere stata vista da alcuni suoi conoscenti, si lega la nuova confessione.

L’ospite al programma ha infatti dichiarato che Ylenia “è sposata e ha due figli“. Oltre a essere ancora viva, dunque, la showgirl sarebbe sorvolata a nozze con Alexander Suero Alvares che, all’età di quarantacinque anni, sarebbe meglio conosciuto localmente con il soprannome di El Gringo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Palazzo Reale, disgrazia a palazzo. “Siamo distrutti” Principessa addio…

A quanto pare però, con grande sconforto per coloro che nutrivano ancora la speranza di ritrovare Ylenia, secondo una prima e accurata indagine eseguita su tali affermazioni, sembra che si sia trattato di un mero escamotage. Finalizzato ad attirare l’attenzione mediatica oltre i limiti. E che le intenzioni siano state guidate dalla giornalista Lydia Lozano. La donna è da tempo impegnata a portare avanti le stesse dichiarazioni di Zucchi.