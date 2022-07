Un giorno infinitamente triste a Palazzo. È giunto il momento di pronunciare l’addio con il quale nessuno, tra i reali, avrebbe voluto confrontarsi.

Mentre a Wimbledon vengono coniate due nuove monete in onore di Elisabetta II, e i suoi sudditi continuano a issare le proprie voci ribadendo il motto “Dio salvi la regina”, una sconvolgente notizia ha fatto il suo ingresso, questa mattina di luglio 2022, a Palazzo Reale lasciando ciascuno i presenti attoniti di fronte a quanto appreso.

“Non sembra possibile” apprendere una notizia di tal peso a così poca distanza dai festeggiamenti in onore del Giubileo di Platino, tenutosi soltanto alcune settimane fa nel Regno Unito. “Siamo distrutti“, aggiungono pertanto alcuni dei membri di un’altrettanto realtà monarchica al di là delle acque che sorvolano l’Inghilterra. Non si può, in questo momento così triste, che condividere il sentimento di dolore all’interno delle famiglie reali sempre dimostratesi al fianco di Sua Maestà.

Palazzo Reale, disgrazia a palazzo. “Siamo distrutti” Principessa addio…

Nella penisola iberica è come se si fosse abbattuta una tempesta, un fenomeno sismico in grado di far traballare gli equilibri non propriamente stabili degli ultimi mesi. Letizia di Spagna, innanzitutto, avrebbe provveduto a esprimere i suoi sentimenti a tal proposito.

In seguito alla pubblicazione di “Adiòs Princesa“, un volume strettamente biografico e ultimato in queste settimane dal cugino della protagonista in questione, nonché altamente qualificato giuridicamente, David Rocasolano, non poche perplessità avrebbero intaccato l’opinione pubblica del territorio.

Al suo interno si tratta un argomento alquanto poco confortevole, riguardante nello specifico il lontano passato della regina consorte. Un avvenimento quest’ultimo, intriso di dolore, e che avrebbe dunque paralizzato i sudditi lasciando infine immaginare il peggio.

L’accaduto risale a vent’anni fa, quando Letizia, ancora impegnata giornalista nel 2002, avrebbe scelto di abortire in una clinica privata del paese, e durante il periodo in cui si sarebbero iniziate a ufficializzare le sue frequentazioni con il Principe Filippo di Spagna.

Tale ritorno indietro nel tempo non sarebbe passato inosservato. Specialmente dal momento in cui la regina consorte avrebbe chiesto a Filippo di celare momentaneamente le prove di tale legittima decisione di fronte all’opinione pubblica.

Il motivo non fu semplicemente quello di nascondere la sua scelta. Ma di evitare che questa potesse condizionare in qualche modo, il già molto rigido, Re Juan Carlos. L’imprevedibile successo del libro avrebbe, nel frattempo, attirato l’attenzione anche della Regina Elisabetta, che avrebbe dimostrato tutto il suo sostegno all’amica di lunga data, Letizia.