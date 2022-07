Dopo un lungo ‘digiuno’ si torna finalmente a parlare di Michael Schumacher. Le parole dell’ultima ora fanno davvero ben sperare per il futuro.

Non si prendeva ormai in esame da tempo, l’argomento più caldo e dal fiato sospeso dell’intera Formula 1.

E’ abbastanza chiaro per tutti che si tratti del personaggio chiave dello sport dei motori, protagonista di pagine di storia irripetibili. Con ben 5 campionati del mondo con la “Ferrari” e due con la “Benetton“, sotto la guida tecnica di Flavio Briatore, riecco tornare in auge il grande, Michael Schumacher.

E’ da un po’ di tempo a questa parte che non salta fuori il nome del campione dei campioni delle monoposto. Si è parlato a lungo delle dinamiche legate all’incidente, ma stavolta l’aria che tira dalle sue parti e per mano della famiglia è di tutt’altra ‘salsa’.

Andiamo a scoprire il motivo per cui oggi si torna a chiacchierare di Michael e delle sue avventure in pista

Michael Schumacher, novità spiazzanti in casa dell’ex ferrarista: cosa ne sarà del futuro

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mick Schumacher (@mickschumacher)

Dopo aver scritto pagine di cronaca nera, legate al brutto incidente occorso all’ex campione del mondo con la “Ferrari”, Michael Schumacher torna a far parlare di se, in una veste del tutto innovativa.

In attesa di nuovi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, in casa dell’ex pilota monoposto, di origine tedesca, ecco finalmente qualcuno che sta cercando in tutti i modi di ricalcare le sue orme.

D’altronde il grande Michael lo diceva sempre e in famiglia, un po’ tutti avevano preso queste parole come un monito, una speranza sempre viva per un futuro rasserenante.

“Credi in te stesso e dimostra a tutti che si sbagliano” affermava con orgoglio papà Schumacher al figlio Mick.

L’attuale pilota della scuderia “Haas“, il cui lavoro è quotidianamente coadiuvato da un team di esperti, che hanno sposato col tempo le linee guida dell’ex campione tedesco, è riuscito a conquistare per la prima volta in carriera, l’ultima posizione in classifica utile per racimolare punti.

L’ottavo posto di Mick Schumacher a bordo della sua monoposto stava per compiere l’impresa di sorpassare l’attuale ‘comandante’ del campionato, Max Verstappen, all’ultima curve del Gran Premio di Gran Bretagna.

Non ci è riuscito? “Pazienza!” Ma nessuno potrà negargli i primi punti della sua carriera da pilota. Di questo ne è rimasto felice e soddisfatto anche papà Michael e chissà se per Mick non possa essere il punto iniziale di una micidiale carriera, proprio come lo è stato per suo padre.