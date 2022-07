Eurospin, è in arrivo la novità più sconvolgente di tutte. I clienti ormai non stanno più nella pelle: i dettagli

Il marchio fondato quasi trent’anni fa si prepara a fare il grande salto, per la gioia di milioni di acquirenti che, quotidianamente, si affidano alla qualità e ai prezzi stracciati messi a disposizione da Eurospin. La novità recentemente lanciata dalla catena di supermercati è clamorosa e non mancherà di lasciarvi senza parole.

Negli anni, l’azienda attiva della GDO ha cercato sempre di stupire gli acquirenti attraverso promozioni e sconti a dir poco appetibili. Ciò nonostante, il marchio non ha mai tentato di uscire da quelli che sono i suoi ambiti di competenza: la vendita di prodotti alimentari, articoli per la casa e per la cura della persona.

Eppure, quanto da poco annunciato attraverso Instagram sembrerebbe destinato a sovvertire le carte in tavola. I clienti, impazienti, hanno già esternato la loro incontenibile gioia.

Eurospin, è in arrivo la novità più sconvolgente: il marchio è pronto a fare il salto. Clienti in delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EUROSPIN ITALIA (@eurospin_italia_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sangiovanni lapidario su Giulia Stabile: “non chiedetemi più se sono fidanzato”. Siamo sconvolti

Eurospin, per la prima volta in assoluto dall’inizio della sua attività, ha deciso di fare il grande salto e di proiettarsi verso quello che è l’immenso e allettante mondo della moda. Lo ha fatto mediante la creazione di una “Capsule Collection limited edition” che, come si legge nella descrizione dell’ultimo post Instagram, sarà disponibile a partire dal 1° agosto.

L’obiettivo è quello di rendere i clienti i “veri protagonisti” di questa campagna promozionale. Saranno proprio loro, secondo le intenzioni di Eurospin, a sfilare tra le corsie degli store disseminati in tutta Italia con indosso i capi della collezione.

Una collezione che mira non solo a far conoscere il logo dell’azienda a quante più persone possibili, ma che aspira a divenire “outfit ideale nella vita di tutti i giorni“. Un linea d’abbigliamento che, in sostanza, sia espressione della filosofia imprenditoriale di Eurospin.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Sangiovanni lapidario su Giulia Stabile: “non chiedetemi più se sono fidanzato”. Siamo sconvolti

Milioni di clienti, stando ai commenti apparsi all’interno delle varie pagine Instagram, sarebbero già impazienti. La Capsule Collection, se questi sono i presupposti, non mancherà di racimolare una moltitudine di consensi.