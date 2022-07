Sangiovanni lapidario su Giulia Stabile, sono ancora fidanzati? Il cantante non vuole più sentirne parlare: clamoroso!

Formano la coppia più affiatata mai nata all’interno del talent show di “Amici” e sono fidanzati da oltre un anno e mezzo. Nonostante siano entrambi giovanissimi, Giulia Stabile e Sangiovanni hanno molto da insegnare a parecchie altre coppie dello showbiz.

I due, rispettivamente attivi nel settore della danza e del canto, portano avanti gli impegni lavorativi con entusiasmo e dedizione, ripagando i fan della fiducia che, fin dal primo momento, quest’ultimi hanno accordato loro.

Per quel che concerne la sfera privata, la ballerina e il fidanzato si sono sempre mostrati piuttosto restii a parlare di sé. Proprio alla luce di ciò, le recenti affermazioni di Sangiovanni non hanno mancato di far scalpore. Quello che l’artista ha confessato all’interno di un’intervista ci ha lasciati davvero di sasso: c’entra proprio la fidanzata famosissima!

Sangiovanni lapidario su Giulia Stabile: “non chiedetemi più se sono fidanzato”. Siamo sconvolti

Non hanno mai esagerato nell’ostentare quello che è il sentimento che li lega, né in termini di pubblicazioni social e né in quanto ad effusioni pubbliche. Proprio per questo motivo, la dichiarazione rilasciata da Sangiovanni all’interno di una recente intervista non deve affatto sorprendere. Le parole del cantante, infatti, appaiono perfettamente in linea con il suo comportamento e con quello della stessa Giulia.

L’artista, sollecitato dal giornalista a proposito della ballerina sua fidanzata, aveva replicato in maniera lapidaria al quesito postogli. “Non chiedetemi più se sono fidanzato“: questa la stoccata con cui Sangiovanni aveva messo a tacere l’interlocutore.

Il cantante, che vorrebbe essere conosciuto solo ed esclusivamente per la sua musica, ormai non accetta più ingerenze o intromissioni sul suo privato da parte dei media. La relazione con la Stabile, che pur va a gonfie vele, non è una tematica di cui i giornali, a detta sua, dovrebbero occuparsi.

Nessuna crisi tra l’ex vincitrice di “Amici” e il fidanzato, dunque, ma solo tanta voglia di godersi questo meraviglioso sentimento lontani da occhi indiscreti. Una scelta che, senza ombra di dubbio, non fa che accentuare in positivo la differenza tra il comportamento della coppia e quello di moltissime altre, che senza le luci dei riflettori finirebbero per soccombere.