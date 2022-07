Un uomo nella serata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale registratosi a passo Costalunga (Bolzano): morto sul colpo.

Ennesima vittima sulle strade italiane. Nella serata di ieri, sabato 16 luglio, un uomo di 56 anni è morto a seguito di un tragico incidente registratosi presso passo Costalunga (Bolzano).

L’auto su cui viaggiava insieme ad un’altra persona sarebbe finita fuori strada ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti oltre agli operatori sanitari anche i vigili del Fuoco che hanno provveduto all’estrazione dalle lamiere. Per il 56enne, purtroppo, non ci sarebbe stato niente da fare mentre il conducente del veicolo sarebbe rimasto solo lievemente ferito. Sono ancora ignote le cause per cui l’auto si sia ribaltata.

Bolzano, auto si ribalta: uomo muore in un tragico incidente stradale

Nella serata di ieri, sabato 16 luglio, un uomo è morto a seguito di un incidente stradale registratosi nei pressi di passo Costalunga (Bolzano). A perdere la vita Tiziano Trottner, 56enne di Canazei, in provincia di Trento.

L’auto sulla quale viaggiava il 56enne, insieme ad un’altra persona che era alla guida, per cause ancora in fase di accertamento, si sarebbe ribaltata finendo fuori strada. Stando a quanto riportato dalla redazione de Il Giornale Trentino, l’uomo sarebbe rimasto intrappolato all’interno delle lamiere. Ad estrarlo, purtroppo privo di vita, i vigili del fuoco intervenuti sul posto insieme agli operatori del 118 che ne hanno potuto solo constatare il decesso. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

Sul luogo teatro della tragedia anche il medico d’urgenza, la Croce Bianca, e i carabinieri i quali adesso dovranno indagare per comprendere l’esatta dinamica del sinistro ed accertare eventuali responsabilità, Dai primi riscontri, riporta la stampa locale e la redazione de Il Giornale Trentino, pare che nel sinistro non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli.

Quanto al conducente dell’auto, fortunatamente, nulla di grave. L’uomo è stato trasportato presso il nosocomio di Bolzano dove gli sono state diagnosticate ferite lievi.

Sconvolta la comunità di Canazei, una volta appresa la notizia della morte di Trottner. Numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia.