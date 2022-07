Ida Platano beccata a baciare un uomo. Lo conoscete tutti ma non è Riccardo Guarnieri: spunta fuori il video assurdo!

Nessuna storia d’amore nata all’interno di “Uomini e Donne” potrà mai eguagliare quella tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due protagonisti del trono Over, pur avendo tentato in ogni modo di far funzionare la loro relazione, non sono mai riusciti a trovare un punto d’incontro. Ragion per cui entrambi hanno preferito voltare pagina e intraprendere altre conoscenze.

La bresciana, pur avendo fatto molti tentativi, ha sempre ammesso di non aver mai incontrato nessuno che le abbia fatto provare gli stessi sentimenti provati per Guarnieri. Ciò nonostante, Ida non si è mai tirata indietro dal frequentare nuovi corteggiatori.

Qualche mese fa, proprio durante una puntata di “Uomini e Donne”, era stato mostrato un video davvero clamoroso che la riguardava. La Platano, nonostante l’ex fidanzato fosse già ritornato in trasmissione, non si era trattenuta dal condividere un bacio appassionato con qualcuno di sua conoscenza. Vi ricordate chi era il cavaliere in questione?

Ida Platano beccata a baciarlo. Lo conoscete tutti ma non è Riccardo Guarnieri: il VIDEO

Nonostante il suo ex storico fosse tornato in trasmissione da poche settimane, Ida Platano non aveva certamente smesso di frequentare i pretendenti che, di puntata in puntata, si presentavano in trasmissione per conoscerla. Uno di questi era proprio l’affascinante Marco, personal trainer che fin dal primo impatto aveva innegabilmente colpito la bresciana.

Durante una registrazione del dating show, addirittura, Maria De Filippi aveva annunciato al pubblico la messa in onda di un video davvero sconvolgente. “Vi hanno beccato mentre vi baciavate” aveva spiegato la conduttrice, rivolgendosi alla Platano.

Successivamente venne trasmesso un filmato ritraente Ida e Marco che, all’interno di un locale della movida milanese, si abbracciavano e baciavano con innegabile trasporto. La dama, travolta dall’imbarazzo, non aveva negato la fortissima attrazione per il suo corteggiatore. Attrazione che, tuttavia, si affievolì nel giro di poche puntate.

Il ritorno di Riccardo Guarnieri in studio aveva infatti contribuito a scombussolare la splendida bresciana, che perse rapidamente interesse per il bel Marco. Nonostante i presupposti sembrassero esserci tutti, alla fine il sentimento per l’ex fidanzato si rivelò più forte di qualunque altra cosa.