“Ho sofferto” per tutto il male subito: Guenda Goria confessa tutto

Guenda Goria racconta cosa le è accaduto in seguito all’operazione e confessa chi è stato a farla fuori. Tutti i dettagli…

La figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria non ha tenuto nascosto ai followers il periodo difficile che ha dovuto attraversare. La donna ha subito un’operazione d’urgenza dovuta a una gravidanza extrauterina. Non è filato tutto liscio e in seguito a delle complicazioni, Guenda ha detto tutta la verità.

Il ricovero improvviso e il dolore che ha subito: oggi è pronta a raccontare tutto

Guenda Goria è innamoratissima del suo Mirko Gancitano che di recente l’abbiamo visto come concorrente de ”La Pupa e il Secchione”. I due sono prossimi a convolare a nozze per realizzare il desiderio di coronare il loro sogno d’amore e creare una famiglia.

Tuttavia al momento Guenda e Mirko non stavano cercando un figlio. La donna, inoltre, ha confessato di soffrire di endometriosi e che la gravidanza è stata inaspettata.

La Goria è stata trasportata in ospedale e operata d’urgenza dopo che il feto si era attaccato a una tuba. L’esportazione di questa potrebbe compromettere una nuova eventuale gravidanza. Nel corso dell’intervento ci sono state delle complicazioni, i medici hanno fatto il possibile per salvarla ma non è stato possibile e ora è costretta a convivere con una sola tuba.

Il fidanzato non l’ha mai lasciata sola, è rimasto al suo fianco sia prima che entrasse in sala operatoria sia nel post intervento.

Proprio in questo momento così difficile Guenda ha raccontato che in passato ha sofferto per essere stata fatta fuori da alcuni progetti lavorativi che invece era sicura di meritare.

Ora è grata alla vita e ci tiene a ringraziare i medici che gliel’hanno salvata così come la sua famiglia e il suo fidanzato che non l’hanno mai lasciata sola.

LEGGI ANCHE: Guenda Goria in ospedale d’urgenza: quello che è accaduto è terribile