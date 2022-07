Mozzafiato nel primo scatto fuori dal set: Elodie è una femme fatale “da brividi” perfetta per immergersi in un entourage da gangster story.

“Un ruolo da brividi” quello di Elodie, che debutterà sul grande schermo a partire dalla prossima stagione. L’artista canora, ex madrina del Pride di Roma 2022, farà il suo ingresso in sala il 22 settembre, con la pellicola “Ti mangio il cuore“. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Bonini e Giuliano Foschini, pubblicato nel 2019. Nel frattempo però arriva un ulteriore dono ai suoi fan: il primo scatto fuori dal set.

A sole ventiquattr’ore di distanza dalla pubblicazione delle prime immagini in iconico bianco e nero – e relative a quello che sarà il suo primo ruolo per il cinema – la cantate romana sarebbe già in viaggio per cimentarsi in un’ulteriore avventura.

Il pubblico dell’amata artista trentaduenne non può dunque che dimostrarsi emozionato sapendo che, oltre al successo della recente hit musicale “Tribale”, la vedrà prossimamente anche recitare in un “losco” entourage pugliese diretto dal regista Pippo Mezzapesa e composto da grandi interpreti. Fra questi Michele Placido, Lidia Vitale e Tommaso Ragno.

“Da brividi” Elodie sexy gangster mozzafiato: forti emozioni anche fuori dal set – FOTO

In queste ore, attraverso le sue ultime IG storie, la nata sotto il segno del Toro ha voluto aggiornare i suoi fan a riguardo della sua routine quotidiana. Abitudini da prossima “star del cinema” già “candidata agli Emmy Award“, stando almeno alle iniziali opinioni degli utenti ancora visibilmente contaminate dall’emozione dall’ultima novità.

Ad attirare ancor di più l’attenzione del vasto pubblico in rete è uno scatto in particolare – “mozzafiato” e realizzato fuori dal set in posa dall’alto – in cui Elodie sembra voler mantenere per l’occasione le tipiche intenzioni ed espressioni del ruolo anticipato nella giornata di ieri.

Dopo essersi dedicata ad un pausa per fermare ad hoc trucco e parrucco, assieme ad alcuni colleghi, Elodie ha infine informato i suoi spettatori – attraverso una seconda posa di gruppo allo specchio – di aver concluso il suo recente viaggio in treno.

La traversata, sfidando le elevate temperature di questo luglio 2022, l’avrebbe portata verso un’ancora sconosciuta destinazione. Non resta allora che attendere di scoprire quale sia questa località segreta e soprattutto quali saranno le sue future intenzioni a riguardo.