Suor Cristina, qualcuno starebbe letteralmente manovrando la vita della cantante, allontanandola dal mondo dello spettacolo: i dettagli vi lasceranno senza fiato

Tutti la ricordiamo come la vincitrice più celebre del talent show di “The Voice”. Suor Cristina Scuccia, appartenente all’ordine delle Orsoline, si presentò sul palcoscenico di Rai 2 indossando con fierezza il suo velo.

La sua voce potente, all’epoca, convinse tutti e quattro i giudici del programma, che fecero di tutto pur di convincerla ad unirsi alle rispettive squadre. Alla fine, la cantante rimase fedele a quanto precedentemente promesso a se stessa e scelse il coach che, per primo, era rimasto conquistato dalla sua esibizione: J-Ax.

Dopo la vittoria a “The Voice”, la cantante ha inciso due album ed è divenuta una vera star all’interno delle piattaforme web. I video che ritraggono le sue esibizioni, non a caso, sono tra i più cliccati di YouTube.

Da qualche tempo, tuttavia, la Scuccia è letteralmente scomparsa dai radar: un evento a dir poco inspiegabile, considerato il successo strepitoso che la suora aveva raccolto. Una pagina TikTok, a questo proposito, ha avanzato una spiegazione che parrebbe essere più che plausibile. A manovrare il comportamento della cantante ci sarebbe qualcuno di inaspettato.

Suor Cristina, qualcuno starebbe manovrando la sua vita | “L’ha allontanata da tutti”: il nome è clamoroso

Dopo l’esperienza a “The Voice”, Suor Cristina prese parte a svariate trasmissioni televisive, del calibro di “Ballando con le Stelle” e “Guess My Age”. Il successo della cantante, fino a poco tempo fa, sembrava qualcosa di letteralmente inarrestabile.

Eppure, nell’ultimo periodo, la vincitrice più celebre di “The Voice” sembrerebbe letteralmente svanita nel nulla. Dopo aver pubblicato due album ed esser divenuta una vera icona per moltissimi ammiratori, la Scuccia ha fatto perdere le sue tracce.

La pagina TikTok “Che fine ha fatto“, attraverso un recente post, ha avanzato un’ipotesi che non parrebbe affatto priva di fondamento. Come spiegato dai gestori dell’account, la vita di Suor Cristina sarebbe stata stravolta da cima a fondo, e tutto a causa di qualcuno di inaspettato.

“Ha preso i voti perpetui” – spiega la didascalia del video apparso su TikTok – “Il matrimonio con Dio l’ha allontanata dal mondo dello spettacolo“. Ciò a cui la pagina social ha voluto far riferimento è proprio l’evento che, a ben giudicare, è effettivamente stato uno spartiacque nella vita della cantante.

Nel settembre 2019, la Scuccia ha deciso di prendere i voti perpetui: una scelta che, come si intuisce, l’ha portata a suggellare in via definitiva il suo amore per Dio. Quest’ultimo, ormai, sarebbe la sola ragione di vita della suora, l’unico in grado di dettare legge nel futuro dell’ormai ex cantante.

Come constatato dalla pagina TikTok, nella vita di Suor Cristina ormai non ci sarebbe più spazio per il resto. L’allontanamento dal mondo dello spettacolo appare, con sempre maggior chiarezza, come una decisione non più revocabile.