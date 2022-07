Paolo Bonolis non riesce a trattenere la commozione e si confessa a proposito della moglie Sonia: le parole che hanno toccato i cuori dei fan

Il matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis prosegue a gonfie vele ormai da oltre vent’anni. La donna, responsabile dei casting delle trasmissioni del marito, ha recentemente dimostrato le proprie doti nelle vesti di opinionista televisiva.

Al “Grande Fratello Vip”, al fianco di Adriana Volpe, la Bruganelli non ha mancato di fare scintille. Il conduttore, innamoratissimo della moglie, ne esaltò le straordinarie qualità nel corso di un’intervista rilasciata presso il talk di “Verissimo”.

Con occhi lucidi e sinceramente commossi, Bonolis si era aperto proprio in merito ad un aspetto su cui lui e Sonia sarebbero profondamente diversi. Quello che il conduttore aveva rivelato non mancò di scatenare una reazione imprevedibile nel pubblico in studio. Ve la ricordate?

Paolo Bonolis in lacrime per la moglie Sonia | “Vi svelo cosa mi ha fatto”: confessione assurda

A “Verissimo”, Paolo Bonolis aveva svelato a Silvia Toffanin alcuni dettagli del suo legame con Sonia Bruganelli. Quest’ultima, che gli è accanto da oltre vent’anni, sembrerebbe essere l’esatta metà del conduttore.

La Bruganelli, a differenza del marito, non avrebbe alcuna propensione per il romanticismo. “Se io a lei ho dato del romanticismo, lei mi ha dato tanta praticità” aveva ammesso il conduttore, che in quell’esatto istante si mostrò al pubblico di Canale Cinque con gli occhi pieni di lacrime.

Parlare della donna che lo affianca da tutta la vita, per Paolo, si rivelò essere un momento a dir poco emozionante. Sonia, come raccontato da Bonolis, per lui avrebbe fatto molto di più del semplice rimanergli accanto nelle fasi più belle del loro rapporto.

“I sentimenti si esprimono nell’arco della dedizione quotidiana” – aveva proseguito l’amato presentatore, per poi chiosare – “su questo non le posso dire nulla“.

Nell’elogiare la moglie, l’ospite di “Verissimo” si era guadagnato un applauso fortissimo da parte del pubblico in studio. Le parole di Bonolis, evidentemente, avevano colpito nel profondo i cuori degli spettatori.