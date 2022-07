Emma Marrone ha presentato ai fan l’uomo più importante della sua vita: a detta della cantante, quest’ultimo sarebbe letteralmente “diverso da tutti”

Negli ultimi anni abbiamo visto Emma Marrone concentrarsi solo ed esclusivamente sulla sfera lavorativa. La cantante e attrice, d’altronde, ha avuto moltissime occasioni per far emerge il proprio incommensurabile talento.

Non solo sul palcoscenico di Sanremo, dove si è guadagnata la sesta posizione con la canzone “Ogni volta è così“, ma anche al tavolo di “X-Factor”, dove ha ricoperto per il secondo anno consecutivo il ruolo di coach.

In merito alla sfera privata, tuttavia, per la Marrone tutto sembrerebbe essere fermo ormai da parecchio tempo. Sono anni, infatti, che la salentina non si mostra in pubblico al fianco di un nuovo fidanzato, dopo le relazioni fallimentari con Stefano De Martino prima, e Marco Bocci poi.

Eppure, uno dei recenti post della cantante è intervenuto a smentire quest’ultima circostanza. Emma, finalmente, si è lasciata ritrarre accanto ad un uomo davvero speciale, che le avrebbe rubato il cuore.

Emma ha presentato ai fan l’uomo della sua vita | “È diverso da tutti”: ora sappiamo perché…

L’ultima immagine che la Marrone ha condiviso su Instagram, risalente ai primi di luglio, immortala la cantante accanto all’uomo della sua vita.

La salentina, che ha sempre ammesso di avvertire un forte legame con la propria terra d’origine, non manca di far ritorno con cadenza regolare ad Aradeo, il comune in cui è cresciuta. Tra l’altro, ad attenderla, ci sarebbe qualcuno di davvero speciale.

Si tratta del nonno Leandro, con cui l’attrice si è recentemente scattata un selfie a dir poco commovente. Quest’ultimo, come svelato dalla salentina, sarebbe una presenza fondamentale nella sua vita, diverso da tutto e da tutti.

“Basta frequentare i luoghi giusti e le persone giuste” – ha esordito l’ex coach di “X-Factor” nella descrizione, per poi specificare – “Mio nonno é differente“. Un amore, quello per i propri affetti, che la Marrone non manca di coltivare ad ogni occasione disponibile.

Gli utenti, colpiti dalle parole della salentina, non hanno mancato di osannarla. “Sei fantastica“, “grandissimo nonno Brown“, “che camicia“: questi i complimenti che i fan dell’attrice hanno indirizzato a Leandro.